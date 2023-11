Tolfa Gialli & Noir, oggi il Festival nella sua tradizionale edizione autunnale

Riceviamo e pubblichiamo

Oggi, sabato 18 novembre, torna a Tolfa (Roma) uno degli appuntamenti più attesi per il settore della letteratura dei generi giallo e noir internazionale: il Festival Tolfa Gialli & Noir, inconfondibile evento letterario dedicato agli esponenti di spicco e ai giovani talenti di genere che negli ultimi anni ha saputo affermarsi sul territorio italiano grazie alle sue atmosfere originali e coinvolgenti. Dopo il successo delle varie edizioni estive, il festival torna alla sua formula originaria “autunnale”, con un appuntamento speciale che si terrà dalle ore 18:30 nella ex Chiesa di S. Giuseppe, presso il Centro studi Italo-Norvegese di Tolfa, in viale d’Italia 98.

Un evento come sempre a ingresso gratuito, realizzato con il contributo della Fondazione Ca.ri.civ.

I protagonisti del Festival

Grandi protagonisti della serata, due autori di pregio. Anzitutto Helene Flood, autrice del libro edito da Mondadori La terapeuta. La presenza della famosa scrittrice norvegese continua la lunga e stretta collaborazione tra Ole Tolstad, NORLA – ente statale per la diffusione della letteratura norvegese all’estero, il Centro studi italo-norvegese di Tolfa e l’Ambasciata di Norvegia.

Altro grande ospite è lo scrittore Michele Vaccari, presente con il suo nuovo romanzo Buio padre edito da Marsilio in cui – attraverso una lingua immaginifica e un intreccio ricco di colpi di scena che fa pensare a Stranger Things, al King di Stand by Me e all’Ammaniti di Anna – narra l’Italia post-Covid e le disillusioni dei giovani d’oggi in un racconto ammantato di un’atmosfera fiabesca, gotica e soprannaturale che mette i brividi.

L’evento sarà condotto dalla scrittrice e traduttrice Gaja Cenciarelli, autrice del libro Domani Interrogo, vincitore del Premio Corrado Alvaro.

La storia di Tolfa Gialli&Noir

Divenuto uno degli eventi di riferimento del panorama nazionale per il settore della giallistica, il festival Tolfa Gialli&Noir è frutto della preparazione e della creatività dell’Associazione Culturale Chirone, che a Tolfa gestisce il Polo Museale e la Biblioteca Comunale e organizza diverse manifestazioni culturali. Il Festival è stato ideato dall’insigne traduttore e ispanista Glauco Felici e da Antonella Biondi insieme ai membri dell’Associazione Chirone, con l’obiettivo di promuovere la scrittura e la letteratura dedicata al mondo dei gialli, sia a livello italiano che internazionale, attraverso una serie di incontri tra scrittori e pubblico in un assetto teatrale e con un’atmosfera surreale, enfatizzando temi, personaggi ed autori attraverso particolari scenografie, musiche, ospitato. Negli anni, hanno partecipato al Festival diversi autori e personalità del settore italiani tra cui Massimo Carlotto, Maurizio de Giovanni, Alessandro Robecchi, Marco Vichi, Sandrone Dazieri, Marco Malvaldi, Massimo Lugli, Paolo Collo, Luca Crovi, Gianni Biondillo, Emilio Orlando, Franco Limardi, Francesco Bruno, Valerio Nardoni, Roberto Baravalle, Annalisa Venditti, Federica Marchetti, Paolo Tagliaferri, Orietta Cicchinelli, Elisabetta Bucciarelli, Roberto Costantini, Gian Mauro Costa ed i norvegesi Gunnar Staalesen, Tom Egeland, Jorgen Brekke, Gard Sveen, Thomas Enger, Kjell Ola Dahl, Ingar Johnsrud. Ogni anno, il festival organizza e assegna il Premio Glauco Felici – Fondazione CARICIV, dedicato agli autori emergenti.