TolfArte compie vent’anni: dal 2 al 4 agosto oltre duecento artisti tra acrobatica, musica, teatro e altro ancora

Spegne 20 candeline il grande Festival dei record TolfArte, il Festival Internazionale dell’Arte di Strada e dell’Artigianato artistico, attesissimo come ogni estate: una manifestazione ormai storica che ha segnato la vita artistica e culturale dell’intero territorio. Appuntamento il 2, 3 e 4 agosto nella città di Tolfa, dove ogni anno il festival richiama decine di migliaia di spettatori da tutta Italia e artisti da tutto il mondo tra arte acrobatica e circense, musica, teatro, mostre di arte visiva, incontri letterari, e la sezione di artigianato artistico in collaborazione con Hippy Market – Mercatini a Roma.

Nel programma di TolfArte 2024, artisti provenienti da diversi Paesi con oltre 100 spettacoli ambientati in una scenografia naturale con 12 postazioni, che vedono la presenza di diverse compagnie straniere, e artisti argentini, peruviani, messicani, colombiani, marocchini, francesi e sud coreani.

Tra i tanti artisti in cartellone: eVenti Verticali, Sandro Joyeux, The Reggae Circus di Adriano Bono, l’artista di stage photography Valentina Vannicola, Antonio Petronio & Ritmo Dissidente, Stefania Bruno, la Zastava Orkestar, Gruppo Smilf, Latin duo, No funny stuff, Musica Muta, Vicolo Cechov, Duo Andaban, Duo piùomeno, Daniele Romeo, Gino Saladini, Anthony Caruana, Alice Paba, Drumbo, Daniela Barra.

Si inizia venerdì 2 agosto in piazza Vittorio Veneto con il tradizionale spettacolo di danza aerea sospesa a 20 metri di altezza. Per questa edizione 2024 sarà la performance “CUbo”, a cura di eVenti Verticali, a lasciare senza fiato il pubblico: un caleidoscopio di forme e colori in continua mutazione, con una squadra di performer che talvolta danza e talaltra si getta in ardite imprese come il lancio all’elastico da dentro il Cubo verso gli sguardi esterrefatti degli spettatori.

Sabato 3 agosto dalle ore 19 prenderà il via il festival nel centro storico di Tolfa, allestito scenograficamente dagli artisti Riccardo Pasquini ed Emanuela Cagnardi.

TolfArte Kids

Torna nell’ambito di TolfArte, come sempre, l’appuntamento più atteso dai piccoli e dalle famiglie: Tolfarte Kids. Allestito all’interno della bellissima Villa Comunale del Comune di Tolfa, TolfArte Kids ospiterà come sempre musica, laboratori, performance di magia, bolle di sapone e giocoleria a misura di bambino. Tra i diversi artisti presenti: l’ Orchestra Sinfonica “Amici della Musica” di Allumiere, realtà affermata da diversi anni su tutto il territorio del comprensorio composta da circa 35 musicisti in erba con un’età che va dai 6 anni fino ai 40. Il repertorio spazia dal pop travolgente dei Coldplay al progressive glam rock dei meravigliosi Queen; Daniele Antonini, con i suoi Giochi da Luna Park Vintage, la Compagnia Teatr’Azione, con spettacoli di Marionette e ”L’INVENTAFIABE” – Spettacolo di Improvvisazione Teatrale a cura della Compagnia Vicolo Cechov. Grande ritorno di Officine Sinergiche: il famoso “Ludobus”, accoglierà grandi e piccini con tanti bellissimi giochi in legno. Infine, non può mancare il truccabimbi a cura di Tata Mary e gli spettacoli di Magia di MikiMago!

Le famiglie, all’interno del Kids, potranno cenare direttamente nella Villa Comunale dove, anche quest’anno, sarà allestita una vera e propria area food a cura dello chef Da Buzzico e del Birrificio San Biagio.

Spazio letterario Tolfa Gialli & Noir Off

Si conferma per il terzo anno consecutivo la collaborazione tra TolfArte e il Festival letterario Tolfa Gialli & Noir – una delle manifestazioni di riferimento in Italia per il settore della giallistica.

Lo Spazio letterario Tolfa Gialli & Noir OFF, allestito negli spazi adiacenti al Lavatoio Comunale, anche quest’anno vede la partecipazione di grandi ospiti dal mondo della letteratura italiana.

Sabato 3 agosto alle ore 19.00 il via, con la presentazione del libro La rivoluzione in pista. Storia di donne, circo e libertà di Maria Vittoria Vittori (Iacobelli Editore). Dialogherà con l’autrice Caterina Battilocchio. Alle ore 21,30 seguirà lo spettacolo Interviste con donne fantastiche di e con Gino Saladini (voce narrante), Anthony Caruana (chitarra e voce) e la partecipazione di Eleonora Bernabei (chitarra e voce).

Il 4 agosto si parte alle 18,30 con la presentazione del libro Tutto deve brillare. Vita e sogni di Moana Pozzi di Francesca Pellas (Blackie Edizioni) a cura del gruppo di lettura della Biblioteca di Tolfa. Coordina Sergio Ceccarelli. Alle ore 19,30 microfono aperto: letture dai libri di Michela Murgia Ricordatemi come vi pare, Accabadora e Chiru’ a cura del gruppo di lettura della Biblioteca di Tolfa, del Gruppo di lettura della Biblioteca A. Cialdi di Civitavecchia, di Attenti ai dettagli e Pagine di cioccolata. Alle 21.30, party letterario con selezione musicale a cura di Axilas Installazioni.

Presso il Lavatoio Comunale saranno esposte inoltre le opere Parole infinite di Desart 2 (Alessandra Degni e Simona Sarti). Lungo la scalinata adiacente, sarà allestita una mostra interattiva dal titolo “Lèggere parole leggére” a cura di Francesca Ciaralli e Alessandra Antonelli.

Esposizioni artistiche

Il Palazzaccio, l’antico palazzo dei Priori sovrastato dalla Torre dell’orologio, ospiterà la mostra monografica dell’artista Valentina Vannicola: un percorso tra i lavori prodotti negli anni, dalle sue opere iniziali sino alle più recenti committenze istituzionali, che comprende opere fotografiche, disegni, abiti di scena, accessori e un video documentario. L’esposizione è introdotta nel chiostro del Palazzaccio da quattro grandi ritratti appartenenti ai lavori di committenza Terra Cava e Ulisses, realizzati tra la Sicilia e il Portogallo; prosegue con un focus su altri progetti, dove vengono messe in luce le costanti dell’opera dell’autrice: la messa in scena, il rapporto con il testo letterario e più in generale la narrazione, l’importanza della relazione con i luoghi e i loro abitanti. Infine, risalendo il Palazzo, si giunge al lavoro di traduzione in immagine della Divina Commedia di Dante Alighieri, progetto che ha visto il coinvolgimento della comunità di Tolfa ne L’Inferno di Dante (2011) e nella recente opera La Processione mistica, entrambi esposti ed entrati nelle Collezioni di Fotografia del MAXXI- Museo nazionale delle arti del XXI secolo.

Lo storico Palazzo Buttaoni ospiterà come sempre la mostra collettiva di artisti emergenti del territorio, con un focus su pittura, illustrazione e fotografia. In esposizione, le opere di Alessandro Trincia, Daniel Airi, Giulia Mosca, Giancarlo Pucilli, Olga Kostanchuk, Giancarlo De Gennaro, Kickxiia Dumorot. Nel palazzo, in occasione della XX Edizione del pluripremiato Festival, sarà allestita una mostra fotografica a cura della fotografa ufficiale del Festival, Sandra Corrado e saranno proiettati tutti i promo realizzati da Angelo Paoletti, Roberto Giannessi e Marco Bartolomucci negli ultimi 10 anni. Le esibizioni musicali a cura di Apparecchi acustici e Sabrina. La mostra è visitabile sia sabato 3 che domenica 4 agosto dalle 18.00 a mezzanotte.

Hippy Market

Lo spazio artigiani è curato anche per questa edizione 2024 da Hippy Market: un market dall’anima gitana, custode di bellezza e di un pizzico di magia, dove toccare prodotti che hanno storie uniche da raccontare e riempire gli occhi di meraviglia. Una grande varietà di esclusive creazioni tra artigianato, ceramica, gioielli, arazzi, borse, abiti gipsy e boho-chic, fasce e turbanti, home decor, occhiali vintage, oggetti di arredamento in legno interamente fatti a mano e riciclo creativo, cosmetici e saponi bio naturali, profumatori per ambienti e candele realizzate in cera di soia con inclusioni di fiori. Corner dedicati ai rimedi dell’anima, preparazioni erboristiche a base di piante medicinali che risvegliano le naturali capacità di autoguarigione dell’organismo: oleoliti, soluzioni idroalcoliche, estratti fluidi, oli medicinali e unguenti. Campane tibetane, tamburi e oggetti sciamanici, incensi, cristalli.

Area Food con TTS FOOD

Mela Eventi, con il suo format TTS FOOD, gestirà nuovamente il Food Court della 20° edizione di TolfArte: gli street chef, situati in Piazza Vittorio Veneto, nel cuore di Tolfa (RM), delizieranno con le loro ricette i numerosi visitatori che si uniranno al festival. Saranno presenti 22 food truck, per tutti i gusti e tutti i palati.

Sabato 3 agosto

Tra gli artisti sul palco, un grande ritorno: quello di The Reggae Circus, lo spettacolo itinerante ideato e diretto da Adriano Bono, mix originale tra musica reggae e spettacolo circense, caratterizzato dal live-act della resident band Torpedo Sound Machine: una formidabile macchina del suono che è in grado di sonorizzare ogni tipo di intervento artistico. Sul palco, la band interpreterà tra nuove canzoni scritte ad hoc per lo show e vecchi classici del repertorio di Adriano Bono e ospiterà numeri di sputafuoco, giocoleria, clownerie, burlesque, belly dance, e acrobazie in un susseguirsi vorticoso di numeri musicali e di arte varia che lasciano gli spettatori con la bocca aperta per lo stupore e in continua fibrillazione.

Domenica 4 agosto

Tra i protagonisti sul palco, la pura energia del musicista francese Sandro Joyeux con un viaggio musicale attraverso i ritmi del deserto e le strade polverose del West Africa, tra le banlieues parigine e il reggae dei ghetti giamaicani. Joyeux presenta dal vivo i nuovi brani prodotti da Adriano Viterbini e Fabio Rondanini. Una collaborazione preziosa che ha portato un nuovo sound accattivante capace di fondere suoni distorti ed elettronici con le radici folk in pieno stile world beat. Canta in francese, inglese, italiano, arabo e in svariati dialetti come il Bambarà, il Wolof, il Dioulà. È reduce da centinaia di concerti in giro tra l’Italia e l’estero negli ultimi anni, tra live club e prestigiosi festival di musica world e non solo. La sua ispirazione fortemente votata al racconto di un mondo che migra e si trasforma, ne rende il messaggio quanto mai importante ed attuale, considerando anche il suo impegno al fianco di migranti e rifugiati.

Protagonista della sezione musica, anche il noto cantautore e organettista Antonio Petronio, che annovera tra le sue collaborazioni Eugenio Barba (Odin Teatret), Pino Di Buduo (Teatro Potlach), Eugenio Bennato, Daniele Sepe, Solis String Quartet, Moni Ovadia e Peppe Barra. Petronio sarà a TolfArte con la band Ritmo Dissidente per un concerto innovativo che unisce musica popolare a reggae, funk e rock.

Molto atteso lo spettacolo di Sand Art della nota artista Stefania Bruno, già presente a TolfArte nel 2017 con una memorabile performance. La sua esibizione sarà un volo pindarico tra immagini che raccontano i 20 anni del Festival TolfArte, su un testo di ricordi scritto da Caterina Battilocchio e Francesca Ciaralli, un continuo movimento di “quadri dorati” che darà vita all’entusiasmo e all’amore che ha sostenuto in tanti anni gli organizzatori che hanno creduto in un sogno. “La sabbia come i pensieri vola, si sposta, crea e rigenera bellezza.”

Tra le performance che si terranno nelle vie del centro storico, spicca anche quella della compagnia messicana Quetzalcoatl, con un originale spettacolo di fuoco e percussioni.

Tra le presenze internazionali, dal Sud Corea la compagnia Ippeul E-FLAT che proporrà uno spettacolo inedito e originale che unisce la tradizione della musica coreana con le nuove sonorità moderne e contemporanee.

Esperienze collaterali

La proposta dell’Associazione La Casa nel Bosco Ets di Tolfa per edizione 2024 di TolfArte sarà una esperienza di Tessitura di Comunità in strada/piazza a cui potranno partecipare passanti, turisti, abitanti del luogo di ogni genere ed età. La tessitura sarà realizzata con un telaio grazie all’esperienza delle artiste/artigiane della scuola di tessitura sarda Ecole de Madame Foile, che ospiteremo su Tolfa per un gemellaggio dal 31/7 al 06/8 con la presidente Veronica Usula, arte terapeuta ed artista. La esperienza/performance di tessitura itinerante sarà realizzata con materiali ecologici e naturali, nel rispetto dell’ambiente, accompagnata da musiche antiche e narrazione di storie, miti e leggende. Insieme creeremo poi la nostra storia con i partecipanti, nodo dopo nodo.

Altra esperienza collaterale da non perdere a TolfArte 2024, i Ritratti Musicali del musicista, compositore e polistrumentista Daniele Romeo: a partire da 3 parole, sonderà le emozioni e le vite dei passanti, per comporre la loro melodia interiore.

Partner

TolfArte è realizzato con il contributo del Comune di Tolfa, della Regione Lazio, di Fondazione CARICIV – Cassa di Risparmio di Civitavecchia. Prezioso il contributo dello sponsor ENEL e del golden sponsor SICOI.

Il Festival

TolfArte è ideato e organizzato dalla Associazione di Promozione Social TolfArte, con la direzione artistica di Claudio Coticoni (Scuderie MArteLive) e con la collaborazione dell’ufficio stampa Fiorenza Gherardi De Candei, del videomaker Angelo Paoletti e con le illustrazioni di Serena De Angelis. La rivoluzionaria manifestazione è nata nel 2005 come incontro tra la tradizione artigianale e artistica locale, l’arte di strada e l’arte contemporanea e sperimentale. Attraverso un successo sempre crescente, TolfArte ha mantenuto le sue peculiarità confermando ogni anno decine di migliaia di presenze.Unico nel suo genere, il Festival è punto di riferimento per gli eventi del settore: negli anni ha ottenuto diversi riconoscimenti tra cui “Miglior Festival emergente d’Italia” dalla Rete dei Festival (2011), il Patrocinio Ufficiale di EXPO MILANO 2015, il riconoscimento di “Best practice” da parte del network mondiale Cittaslow International (2015) e quello di “Buona pratica in ambito culturale” della Regione Lazio (2016).

È gemellato con il Kulturisten festival di Nesodden (Norvegia) e si caratterizza per la grande partecipazione della cittadinanza, sia nell’accoglienza degli artisti e del pubblico, sia nella gestione degli spazi pubblici e condivisi. Il grande impatto che l’evento ha da ben 15 anni sul territorio, ha ispirato una delibera comunale che definisce ufficialmente Tolfa “Amica dell’Arte di strada” liberalizzando l’Arte di strada su tutto il territorio, in controtendenza con le restrizioni presenti in molti altri comuni. Già dall’arrivo a Tolfa è possibile vedere sul cartello di Benvenuto il logo che fa riferimento alla delibera e che permette ad ogni artista di esibirsi in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo della città.