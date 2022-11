Torna a Tarquinia “Fare Armonia”, per due giorni una grande festa della musica

Riceviamo e pubblichiamo

Torna anche quest’anno a Tarquinia l’iniziativa “Fare Armonia”, due giorni di festa e di celebrazioni promosse dal Comune di Tarquinia, dalla Diocesi di Civitavecchia Tarquinia e dall’Associazione Musicale “Giacomo Setaccioli”, che in corrispondenza della memoria di Santa Cecilia, patrona dei musicisti, intendono fare onore alla tradizione musicale della città. Quest’anno il programma è ancora più ricco: si comincia sabato 26 novembre alle ore 17.30 con la presentazione del volume “La musica a Tarquinia dal 1600 a oggi”, opera di Luca Purchiaroni, organista di livello internazionale, che si è cimentato in un’affascinante ricerca sugli artisti di chiara fama che hanno dato lustro a Tarquinia negli ultimi quattro secoli, arricchendone il patrimonio musicale. Il libro si sofferma sulle figure di Angelo Berardi, Giovambattista Bianchini, Carlo Sodi o Tullio Cima, che sono solo alcuni dei Maestri di Cappella che hanno servito presso il Duomo della Città, per poi indagare gli organi a canne disseminati nelle chiese centro storico. L’appuntamento è presso la Sala delle Feste della Biblioteca “Vincenzo Cardarelli”; a dialogare con l’autore saranno Tiziano Torresi e Luigi Polsini. Si prosegue alle 21 presso il Teatro comunale “Rossella Falk”, dove è in programma l’esibizione a ingresso libero dell’orchestra delle Cento Città, l’istituzione orchestrale della regione Lazio, diretta da Sergio Stella, nel concerto “La Moldava” di Bedrich Smetana e “Sinfonia dal Nuovo Mondo” di Antonin Dvořák.

Domenica alle 10 la Banda Musicale “Giacomo Setaccioli” riempirà l’aria della città con le sue note festose esibendosi in piazza Cavour e indossando per la prima volta le nuove divise. Un momento particolarmente atteso che culminerà con lo sfilamento sino alla Chiesa di Santa Maria in Castello dove, alle ore 11, è prevista la celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo Gianrico Ruzza per tutto il mondo della musica. Il canto liturgico sarà eseguito dalla Banda Musicale, dalla Cappella musicale del Duomo di Tarquinia, dal coro Nova Schola Cantorum di Nepi e dalla Corale Santa Margherita di Montefiascone, diretti da Walter Rosatini; all’organo il Maestro Purchiaroni e alle trombe Massimo Paffi e Francesco Bracci. Nell’occasione la Chiesa di Santa Maria in Castello sarà riaperta al regolare culto liturgico domenicale e festivo. Al termine il Vescovo Ruzza benedirà i musicisti, i coristi e gli strumentisti presenti.