Torna a Tarquinia l’Adunanza Agricola: appuntamento il 9 febbraio

Tarquinia vivrà domenica 9 febbraio la seconda edizione dell’Adunanza Agricola, evento di aggregazione e convivialità che mira a coinvolgere gli agricoltori di Tarquinia e del territorio circostante. Un’iniziativa che vuole consolidarsi come una tradizione per la città, offrendo ai partecipanti un’occasione per ritrovarsi e celebrare il legame con la terra e le attività agricole.

Il programma della giornata

L’evento avrà inizio alle ore 11 con il ritrovo presso la Coop Pantano e la Coop Ortofrutticola, seguito, alle 11 e 30, da una sfilata di mezzi agricoli che raggiungerà il Lido di Tarquinia. Alle 12 è prevista la benedizione presso la chiesa di Maria Santissima Stella del Mare, mentre il pranzo a base di piatti tipici locali e giochi si svolgerà alle 12 e 30 in località Vallegato Procoio, lungo la provinciale di Porto Clementino, a pochi minuti dalla chiesa del Lido. Per partecipare al pranzo è richiesta la prenotazione entro giovedì 6 febbraio, contattando il numero 324 807 0421.

Promotori e collaborazioni

L’Adunanza Agricola è promossa dall’associazione Maremma Old Style, sotto la direzione di Andrea Ortenzi, con il patrocinio del Comune di Tarquinia e il supporto della Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia. All’organizzazione collaborano anche Se Ami Tarquinia, la Pro Loco di Monte Romano, giovani agricoltori e aziende del territorio. Un ringraziamento particolare è rivolto alle forze dell’ordine e alla Polizia Locale di Tarquinia per l’assistenza e il coordinamento durante la manifestazione.