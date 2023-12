Torna il Presepe vivente in notturna a Santa Fiora

Riceviamo dal Comune di Santa Fiora e pubblichiamo

Mercoledì 27 dicembre, a partire dalle ore 21, torna la magia del Presepe Vivente in notturna a Santa Fiora, per le vie del centro storico, nel Terziere di Montecatino. Circa 50 figuranti in costume d’epoca faranno rivivere il tempo della nascita di Gesù, con scene di vita quotidiana, a partire dagli antichi mestieri.

Colori, suoni e gestualità di un tempo si ripetono per rievocare quello che accadde a Betlemme più di 2000 anni fa. Il presepe vivente di Santa Fiora è promosso dalla Contrada di Santa Fiora con il patrocinio del Comune e la collaborazione della proloco e della corale Padre Corrado Vestri che parteciperà all’iniziativa. Gli abiti sono realizzati dalle donne del paese.

“Il Presepe vivente di Santa Fiora richiama edizione dopo edizione numerosi visitatori, – afferma Azzurra Radicchi, assessore comunale al Turismo – è un evento molto sentito dalla comunità locale, coinvolgendo un numero importante di volontari, sia la sera stessa della rappresentazione che nelle settimane precedenti. Ringrazio le associazioni per l’atmosfera speciale che riescono a ricreare ogni anno”. L’evento è a ingresso libero.