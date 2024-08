Torna la musica al Bar Corsaro: l’8 agosto al Lido arrivano i Soreta & Kamorra

Il caldo estivo è ai livelli più alti di questa estate: e cosa c’è di meglio se non una bella serata di musica, per scappare dall’afa casalinga e godersi una serata di divertimento?

A Tarquinia Lido un’opportunità arriva dal Bar Corsaro, che giovedì 8 agosto porta in riva al Tirreno uno dei gruppi più apprezzati del circondario: a esibirsi a partire dalle 21 e 30 nel locale in via dei Navigatori, 72, saranno infatti i Soreta & Kamorra.

Un’altra serata di spettacolo al Corsaro, divenuto da qualche anno punto di riferimento anche dell’animazione serale per quello che, da anni, è un caposaldo dell’accoglienza a Tarquinia Lido: dalla colazione della mattina all’aperitivo per la sera, passando per le alternative per il pranzo sino, appunto, alle serate in musica, senza dimenticare il gelato! Il Bar Corsaro, in via dei Navigatori, è letteralmente un pezzo di storia del Lido di Tarquinia.