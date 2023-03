Torna Piazza Digitale: stasera alle 21 e 15 la diretta online su balneari, Festa della Merca e Basket Pegaso

Torna Piazza Digitale, torna l’appuntamento con le dirette online che avevano scandito l’agenda dell’attualità tarquiniese nel corso dei lunghi giorni di lockdown: a quasi tre anni dall’ultima puntata, Stefano Tienforti e Fabrizio Ercolani ripropongono il contenitore web di discussione per tornare a parlare di Tarquinia e del territorio sotto tanti punti di vista e con tanti personaggi protagonisti di ogni ambito della vita cittadina.

Dalle 21 e 15, in diretta Facebook sulla pagina de lextra.news, prenderà il via il primo appuntamento della nuova rassegna, con la consueta formula che consente commenti e domande live da proporre per gli ospiti.

Il primo argomento trattato nel corso della serata sarà la situazione degli stabilimenti balneari, con la recente sentenza del Consiglio di Stato che ha impedito proroghe all’applicazione della direttiva Bolkestein, ma anche con l’analisi della situazione in vista della stagione estiva a Tarquinia: se ne parlerà con Gino Stella, Responsabile Nazionale UDC dell’ufficio demanio, Marco Marzi di FederBalneari e Marzia Marzoli del SIB Lazio.

In seguito, chiacchierata con Alberto Tosoni, presidente dell’Università Agraria di Tarquinia, per parlare del ritorno della Festa della Merca, di cui pian piano vengono svelati dettagli, e infine una parentesi sportiva, analizzando la stagione sin qui ricca di soddisfazioni dei ragazzi del Basket Pegaso.