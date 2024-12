Tornano i Venerdì dell’Autore a Montalto di Castro: cultura, storia e identità nel cuore della Tuscia

Riceviamo dal Comune di Montalto e pubblichiamo

Montalto di Castro si prepara a vivere un dicembre all’insegna della cultura e della scoperta del territorio con la rassegna “Il venerdì dell’autore”, un’anteprima del ricco programma di iniziative culturali previste nell’ambito del progetto “VulciViva: la nostra storia, il nostro futuro”.

Tre appuntamenti imperdibili, in programma ogni venerdì alle ore 18 presso il Complesso Monumentale di San Sisto, offriranno un viaggio tra storia, letteratura e identità.

Il programma della rassegna

Venerdì 6 dicembre, ore 18: Vittorio Gradoli presenta “Etruscheria. Eruditi, antiquari ed etruscomani alla riscoperta del mito etrusco” (Effigi Editore).

Venerdì 13 dicembre, ore 18: Sacha Naspini con “Bocca di Strega” (E/O Editore).

Venerdì 20 dicembre, ore 18: Presentazione del volume “Montalto di Castro. Storia di un Territorio. Dal 1797 al 1870” (Fondazione Vulci Editore), a cura di Autori Vari.

Sede degli eventi

Complesso Monumentale San Sisto, Via Tirrenia 17, Montalto di Castro. Ingresso gratuito.

Un polo culturale di eccellenza

«L’annualità che abbiamo appena trascorso – dichiara l’Assessore alla Cultura Annamaria Fabi – si è aperta con la rassegna Il Venerdì dell’autore presso la Biblioteca Comunale, un progetto che ha visto autori locali raccontare la storia del nostro territorio. Oggi facciamo un ulteriore passo avanti, si avvia la trasformazione del Complesso Monumentale di San Sisto in un polo culturale multifunzionale, con biblioteca, archivio storico e, presto, il Museo della Scultura Etrusca».

Grazie alla delibera del Consiglio Comunale dell’11 aprile 2024, è stata istituita questa nuova realtà museale, un traguardo reso possibile dalla collaborazione tra il Comune, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, la Fondazione Vulci e altri enti culturali.

«Valorizzare il nostro patrimonio, promuovendo una conoscenza sempre più diffusa della storia e dell’archeologia del territorio – prosegue l’Assessore Fabi – significa incontrarsi, confrontarsi ed è questa la ragione per cui abbiamo deciso di tornare con questa rassegna a parlare di libri e di mondo etrusco anche con romanzi e testi divulgativi».

Un progetto culturale e turistico integrato

Il Delegato al Turismo, Emanuele Miralli, sottolinea l’importanza di creare un clima di attesa per il museo che sarà, come già detto «punto di partenza per un percorso storico-culturale che condurrà i turisti dal centro di Montalto di Castro al Parco Archeologico di Vulci, offrendo un legame indissolubile tra passato e presente. Come già avvenuto con la rassegna estiva Tramonto con gli Etruschi a Marina di Montalto che senz’altro replicheremo, abbiamo deciso di arricchire le presentazioni con performance di danza e musica convinti che sia il modo migliore per legare cultura e intrattenimento».

Un futuro ricco di eventi

Guardando al 2025, il Comune si prepara a ospitare nell’ottobre 2025 un prestigioso Convegno Internazionale dedicato alla ricerca archeologica etrusca, che segue i primi due convegni dal titolo “Vulci, Work in Progress” e all’apertura del Museo della Scultura Etrusca. «È un momento cruciale per la nostra comunità – conclude il Sindaco Emanuela Socciarelli -. Il nostro obiettivo è incentivare la crescita culturale del territorio, coinvolgendo i cittadini, le istituzioni e l’opinione pubblica in un percorso condiviso di valorizzazione e consapevolezza storica. Proseguendo le iniziative culturali ideate in questi anni di amministrazione integrandole con le iniziative della Fondazione Vulci intendiamo avviarci tutti insieme verso il grande traguardo dell’apertura del Museo con questo motto: VulciViva: La nostra storia, il nostro futuro».

Collaborazioni e ringraziamenti

L’organizzazione della rassegna “Il Venerdì dell’Autore” è resa possibile grazie al sostegno del Comune di Montalto di Castro, della Fondazione Solidarietà e Cultura e della Fondazione Vulci, con la collaborazione della Libreria Il Bianconiglio, lo Studio Danza e l’associazione TCM.