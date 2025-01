Tornano le live Instagram de lextra.news: ieri ospiti Claudia Rossetti, Luca Piras e Stefania Giannetti

Tornano le live Instagram de lextra.news dopo la pausa natalizia. Nella serata di ieri, il direttore Stefano Tienforti ha intervistato Claudia Rossetti, Luca Piras e Stefania Giannetti.

Psicologia e conferenze con Claudia Rossetti

Con Claudia Rossetti, psicologa e ideatrice del ciclo di incontri “Pillole di Psicologia”, si è parlato del ciclo di incontri e, in particolare, degli ultimi due appuntamenti del progetto, in programma sabato 18 e sabato 25 gennaio presso la Sala Sacchetti della Società Tarquiniense di Arte e Storia. Non sono mancati dei focus sull’importanza dell’aiuto psicologico e sui pregiudizi ancora legati alla salute mentale.

Dipendenze e auto-mutuo-aiuto con Luca Piras

Un altro tema affrontato è stato quello delle dipendenze, grazie all’intervento del sociologo Luca Piras, esperto di gruppi di aiuto. Piras ha approfondito il lavoro svolto insieme alla psicologa Roberta Maggini sul gruppo di auto-mutuo-aiuto dedicato al gioco d’azzardo, attivo presso i locali di Semi di Pace. L’iniziativa rappresenta un punto di riferimento per il territorio nel supporto a chi affronta problematiche legate al gioco patologico.

Sport e CorrinTuscia con Stefania Giannetti

Infine, spazio allo sport con Stefania Giannetti, presidente della UISP di Viterbo, che ha parlato della nuova edizione del CorrinTuscia. La manifestazione prenderà il via domenica con la Corsa di Miguel, la prima delle 26 gare previste, che vedrà circa 150 atleti della Tuscia al via. Un’occasione per promuovere lo sport e il territorio, consolidando il legame tra attività fisica e comunità locale.