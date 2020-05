“Torniamo in cantiere”: Orsolini non si ferma e lancia le offerte di fine primavera

Nell’ambito dell’iniziativa #TarquiniaRiparte, riceviamo e volentieri pubblichiamo

“Torniamo in cantiere” è lo slogan lanciato dalla Orsolini S.p.A. Dal 4 maggio siamo tornati operativi al 100% e ci trovate a Tarquinia in Loc. Colonia Elisabetta (Zona Artigianale).

Il punto vendita di Tarquinia come tutti quelli del gruppo è stato sanificato e reso libero da virus e batteri grazie alla sanificazione con Ozono, un intervento radicale che riporta l’ambiente ad una completa sicurezza ripartendo da zero; mettiamo massima attenzione ai dettagli e rispettiamo tutte le prescrizioni previste dal Governo.

Durante il periodo più duro della pandemia siamo rimasti aperti per fornire alla comunità i materiali e prodotti di prima necessità, indispensabili per le emergenze come guasti improvvisi a impianti idraulici o interventi edili urgenti.

Orsolini nasce nel 1880 e tutte le difficoltà che abbiamo incontrato, le abbiamo superate mettendo le persone al centro del nostro lavoro. Il 2020 è un anno importante che rappresenta i nostri primi 140 anni di storia e di “Cultura della Casa”.

Fino al 14 giugno a Tarquinia e in tutti i punti vendita Orsolini troverete tanti prodotti scontati inseriti nel volantino “Torniamo in Cantiere”.

Sarà possibile venire nei punti vendita ma anche ordinare online e via telefono e le consegne saranno direttamente in cantiere o a casa.

Continua con la massima attenzione la formazione di tutta la forza lavoro e dei consulenti di vendita Orsolini; siamo pronti ad accogliere tutte le opportunità del lavoro smart e digital che si presenteranno nel nuovo scenario mondiale cambiato dallo pandemia. Per tutte le altre informazioni visitate il sito www.orsolini.it