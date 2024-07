“Tra terra e mare”, il subacqueo Sergio Anelli racconta l’affondamento della corazzata Roma

Sergio Anelli

Il ciclo di conferenze “Tra Terra e Mare” organizzato dalla Società Tarquiniense d’Arte e Storia (Stas) prosegue con un appuntamento imperdibile dedicato all’affondamento della corazzata Roma della Regia Marina Militare durante la Seconda Guerra Mondiale. Giovedì 1° agosto alle 21:30, nella suggestiva cornice del Parco “Palombini” al civico 25 di via della Ripa a Tarquinia, il subacqueo professionista Sergio Anelli, socio della Stas e dell’Associazione archeologica Centumcellae di Civitavecchia, racconterà la storia di questo tragico evento. Anelli, con la sua esperienza pluriennale, illustrerà le varie fasi delle ricerche che hanno portato al rinvenimento del relitto della nave nel golfo dell’Asinara, a oltre 1000 metri di profondità, grazie al lavoro dell’ingegnere Guido Gay e ai suoi innovativi robot da ricerca.

La Storia della Corazzata Roma

La corazzata Roma fu colpita il 9 settembre 1943 da due bombe plananti PC1400X lanciate da un bombardiere tedesco Dornier 217. La seconda bomba causò una violenta esplosione che distrusse la plancia di comando, uccidendo l’ammiraglio Carlo Bergamini e gran parte del suo stato maggiore, insieme a numerosi ufficiali. L’affondamento della nave provocò oltre 1200 vittime tra i marinai, mentre più di 600 naufraghi furono salvati dalle squadre di soccorso. Sergio Anelli, che ha contribuito alla redazione del progetto del parco archeologico sottomarino di Civitavecchia, partecipa attivamente alla ricerca scientifica e alla divulgazione didattica con l’associazione “I Tirreni” e l’Università degli Studi Tuscia. Anelli è anche autore di numerosi articoli di archeologia subacquea su riviste specializzate.

Un Finale Gustoso per una Serata Storica

Al termine della conferenza, il pubblico avrà l’opportunità di degustare le proposte enogastronomiche dell’Oleificio Olitar, dei fratelli Scibilia, e dell’azienda agricola Terre Giorgini. La rassegna “Tra Terra e Mare” gode del patrocinio del Ministero della Cultura (MiC), dell’Assonautica Provinciale Viterbo e dell’Unicoop Tirreno – Sezione Soci Etruria. È organizzata in collaborazione con il Centro ricerche “Claudio Mocchegiani Carpano”, Opera Laboratori, Asso – Archeologia subacquea speleologia organizzazione e Ccpas – Centro di coordinamento delle prospezioni archeologiche subacquee di Roma. Per chi non potrà essere presente di persona, l’incontro sarà trasmesso in diretta streaming al link https://www.youtube.com/live/ullWYwFjVSI, grazie a Ermes Soluzioni Internet. In caso di maltempo, le conferenze si terranno a Palazzo dei Priori, nella sala Sacchetti, al civico 4 di via dell’Archetto. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare lo 0766/858194 o il 339/2011849, oppure scrivere a tarquiniense@gmail.com.