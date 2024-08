Tradizione e innovazione: le proposte di Bacco Perbacco al DiVino Etrusco 2024

“Non siamo abituati a fare sempre la stessa cosa: ci piace reinventarci e stupire!” È con questo spirito che Bacco Perbacco, il celebre locale di Piazza Cavour a Tarquinia, si prepara a sorprendere ancora una volta gli ospiti del DiVino Etrusco. La creatività è già esplosa in sala e cucina, con l’obiettivo di portare in tavola nuove idee sfiziose per lo street food. E il risultato? Un’esperienza che promette di deliziare e stuzzicare i palati più esigenti.

I Sandwich Malandrini: tradizione e innovazione

Per l’edizione 2024 del DiVino Etrusco, Bacco Perbacco presenta i suoi nuovissimi “Sandwich Malandrini”, un nome intrigante per un sapore ancora più sorprendente. La chiave di questa proposta è la fusione tra innovazione e tradizione, con tre opzioni che accontenteranno tutti i gusti: per gli amanti della carne, il “Lingua e salsa verde”, per chi preferisce il pesce, il “Polpo, cicoria e burrata”, e per i vegetariani, l’immancabile “Parmigiana”. Ogni sandwich sarà disponibile in due versioni, small e large, per adattarsi a qualsiasi appetito.

Inclusività e gusto per tutti

Da Bacco Perbacco, l’attenzione ai dettagli non si ferma solo al gusto. Per questa edizione del DiVino Etrusco, il locale ha pensato proprio a tutti, inclusi gli amici celiaci, con opzioni senza glutine che non rinunciano a nulla in termini di sapore e qualità. Quindi, per le sette serate del festival, dal 22 al 25 e dal 29 al 31 agosto, Bacco Perbacco si conferma il luogo ideale per vivere al meglio la magia del DiVino Etrusco, con proposte culinarie che sapranno soddisfare e sorprendere.