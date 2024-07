Tramonto con gli Etruschi: a Montalto quattro date, ogni mercoledì, presso la spiaggia di Piazzale Tirreno

Riceviamo dal Comune di Montalto di Castro e pubblichiamo

Da mercoledì 17 luglio inizierà a Montalto Marina la rassegna “Tramonto con gli Etruschi”: quattro tramonti con lo sfondo del Mar Tirreno in cui parlare di importanti opere editoriali che hanno Vulci e il mondo etrusco come pietra angolare. Quattro mercoledì a partire dal prossimo 17 luglio, ore 19:00, presso la spiaggia di piazzale Tirreno (lungomare Harmine), in cui insieme alla presentazione dell’autore e della sua opera si potrà godere di selezionate performance di musica e danza: connubio perfetto per evocare la cultura di un popolo amante della vita.

La rassegna è ideata da Carlo Casi – direttore della collana “Quaderni Vulcenti” e dal Comune di Montalto di Castro, organizzata dagli assessorati al Turismo e alla Cultura coadiuvati dall’Associazione TCM (Turismo e commercio Montalto) e in collaborazione con la Fondazione Vulci e la Fondazione Solidarietà e Cultura Onlus. Al termine dell’evento sarà offerto un brindisi di saluto.

Performance di danza a cura dello Studio Danza di Lorella Rocchetti

MUSICHE

17 luglio

Giulia Nardo di Mario: Violino

Silvia Corsi: Flauto traverso

24 luglio

Marco Guidolotti: Sassofono

31 luglio e 7 agosto

Chiara Ciavattini: Violino