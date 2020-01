Tre corsi di qualifica gratuiti per disoccupati: CNA Sostenibile forma tecnici esperti per gestire l’innovazione in agricoltura e nel manifatturiero

Riceviamo e pubblichiamo

L’offerta formativa rivolta da CNA Sostenibile ai senza lavoro è, ancora una volta, in sintonia con i processi di innovazione che investono ormai tutti i settori economici e che esigono figure professionali con nuove competenze.

Si parte, nella primavera del 2020, con tre corsi, aperti a disoccupati in possesso del diploma di Scuola media superiore: il primo consentirà di conseguire la qualifica di “tecnico esperto nella gestione dei servizi di agricoltura sociale e multifunzionale”; il secondo, quella di “progettista di interventi di sviluppo rurale multifunzionale e sostenibile”; l’altra qualifica sarà, infine, di “tecnico per lo sviluppo e l’applicazione di tecnologie e processi innovativi per il digital manufacturing”.

Il progetto cui fanno riferimento i primi due si chiama “Green jobs”. Nel disegnare i percorsi, si è guardato alle trasformazioni in agricoltura e al bisogno di tecnici preparati ad affiancare con servizi specialistici e capacità manageriali lo sviluppo sia della multifunzionalità – è sempre più diffusa l’impresa agricola che alla funzione primaria unisce altre attività, come quelle agrituristiche, didattiche e di cura del paesaggio – sia dell’azienda agricola sociale. Così come si è tenuto conto della crescente richiesta, da parte degli imprenditori agricoli interessati ad accedere alle diverse fonti di finanziamento (per esempio, alle risorse del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), di figure in grado di assisterli nella fase di predisposizione dei progetti e nella successiva gestione.

Si è contemporaneamente rivolta attenzione, con il progetto “Smart factory”, al manifatturiero, settore dove servono tecnici preparati ad affrontare la sfida dell’integrazione delle nuove tecnologie digitali per incrementare la competitività e sfruttare le opportunità dei mercati.

“Continuiamo a scommettere su una formazione coerente con la domanda che matura dai cambiamenti in atto nel tessuto economico del nostro territorio. Ci auguriamo che anche stavolta venga colta, da chi attualmente non ha un’occupazione, l’opportunità di acquisire le competenze utili a entrare in collegamento con un mondo produttivo in rapida evoluzione”, afferma Luana Melaragni, responsabile di CNA Sostenibile.

I corsi per tecnico esperto nella gestione di servizi per l’agricoltura sociale e multifunzionale e per tecnico esperto nella gestione di progetti di sviluppo rurale, riservati, ciascuno, a 15 allievi, avranno una durata di 615 ore: 400 in aula, 200 di stage presso le imprese del settore e 15 di accompagnamento al lavoro. Va da sé che soprattutto la seconda qualifica è spendibile anche in altri settori.

Il corso per tecnico del digital manufacturing – industria 4.0 (16 allievi) sarà, invece, di 585 ore. Di queste, 370 saranno dedicate alle lezioni teoriche, 200 allo stage e 15, come per gli altri, all’accompagnamento al lavoro.

Oltre alla gratuità, è prevista una indennità pari a 1,67 euro per ciascuna ora di frequenza.

Per richiedere l’ammissione, c’è tempo fino al prossimo 20 febbraio.

Info: Area Orientamento, Formazione e Lavoro di CNA Sostenibile (a Viterbo, in via dell’Industria snc – zona Poggino), telefono 0761.1768327. E-mail: chiaraciprianetti@cnasostenibile.it.

Un approfondimento: gli argomenti dei corsi

Corso per la qualifica di “tecnico esperto nella gestione dei servizi di agricoltura sociale e multifunzionale”

Settore agricolo multifunzionale (elementi di agraria, attività primarie dell’azienda agricola, attività compatibili e connesse alle attività agricole), organizzazione e amministrazione aziendale, elementi di marketing, l’azienda agricola sociale (tipologie di utenza, i servizi socio-assistenziali e sanitari, gli interventi specifici per il bacino di utenza nel territorio e i referenti).

Corso per la qualifica di “progettista di interventi di sviluppo rurale multifunzionale e sostenibile”

Fonti di finanziamento (la politica agricola comune, il Programma di Sviluppo Rurale regionale, fundraising, crowdfunding, business angel, e altre fonti), progettazione e project management (proposal management, progettazione esecutiva, project management), settore agricolo, territorio, multifunzionalità e innovazione (territorio e biodiversità, l’azienda agricola multifunzionale, l’innovazione in agricoltura).

Corso per la qualifica di “tecnico per lo sviluppo e l’applicazione di tecnologie e processi innovativi per il digital manufacturing”

I processi di produzione (analisi di prodotto/servizio/processo, fondamenti di meccanica, termomeccanica, idraulica, elettronica, macchine a controllo numerico, laser cutter, stampa 3D, automazione, robot e cobot, prototipazione elettronica, tecnologie per la Fabbrica 4.0), azienda e ambiente di lavoro (management e organizzazione aziendale, politiche e strategie commerciali e di marketing, digital economy, sharing economy e proprietà Intellettuale, digital strategy, e-commerce, web & social marketing), software per il digital manufacturing (AutoCAD 2D e AutoCAD 3D, Rhino, Fusion 360, Cura), laboratori di digital manufacturig (stampanti 3D a tecnologia FDM, stampanti 3D a sinterizzazione, laser cutter, frese CNC, schede Arduino,piattaforma ARM Mbed, bracci robotici).