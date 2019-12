Tris di Rosati e Rapaccioni: il Tarquinia Calcio festeggia un buon Natale nel giorno dell’esordio di Suriano

Riceviamo e pubblichiamo

Ultima giornata prima della sosta natalizia e il Tarquinia si regala i tre punti.

Dopo una fase iniziale di studio è il Pianoscarano a passare in vantaggio con Mattioli che, lasciato solo dalla difesa di casa al centro dell’area, si fa trovare pronto su un traversone da destra. Il goal sveglia il Tarquinia che comincia a macinare gioco. Al 27′ su un calcio di punizione battuto da Forieri il portiere respinge come può, la palla si alza ma ricade in campo e Rosati è il più lesto di tutti per il più facile dei tap in. Poco dopo, al 30′, Malé rimedia il secondo giallo e lascia il Pianoscarano con un uomo in meno: di li al termine del primo tempo in pratica non si è più giocato, così si va al riposo sull’1 a 1.

Il secondo tempo vede subito un Tarquinia più grintoso e infatti al minuto 5 Rapaccioni salta il suo diretto avversario, la mette in mezzo per l’accorente Rosati che in tuffo fa 2 a1 Tarquinia. Passano dieci minuti e i blugranata la chiudono: Forieri scambia con Suriano, va sul fondo e appoggia all’indietro ancora per Rosati che di destro fa 3 a 1. I ritmi si abbassano e cominciano le sostituzioni: le azione che ne seguono portano al tiro prima Bramucci da fuori, poi Ciorba, che prova a riaprire la partita ma Paracucchi fa buona guardia. Ci prova pure Medori, ma Paracucchi dice ancora no, poi occasione per il Tarquinia con Barcaroli che da fuori prova a bucare Pallotta con un tiro a giro sul secondo palo ma niente di fatto. Al 45′ il Tarquinia chiude il poker: dal dischetto Rapaccioni non perdona e fa 4 a 1 per i padroni di casa, poi nel recupero Topi trova il goal del definitivo 4 a 2.

“Oggi si è vista una bellissima partita tra due belle squadre che se la sono giocata a viso aperto – le parole dallo spogliatoio blugranata – visto che entrambe volevano la vittoria. Per noi e un ottimo risultato che fa ancor più morale: ora ci godremo un po’ di meritato riposo e dopo le feste si ricomincia. Dal Tarquinia calcio un augurio di buon Natale”

Tarquinia vs Pianoscarano 4-2

Reti

15 pt Mattioli(pia)

27 pt Rosati

5 st Rosati

17 st Rosati

45 st Rapaccioni rig.

49 st Topi(Pia)

Tarquinia: Paracucchi Ciurluini Ventolini Suriano Palumbo Arcorace Rapaccioni Bramucci(46 st Battellocchi)Rosati(36 st Fabiani)Forieri(27 st Barcaroli) Tamiri. A disp Spaziani Legni Mancini Donninelli Fattori Tornato. All Blasi/Distefano

Pianoscarano: Pallotta Taratufolo(31 st Wickramakarlu) Celestini D(6 st Topi) Petretti Guerrini Male Marini D’Orazio(29 st Medoru) Proietti Cisterna Mattioli(3 st Di Martino(21 st Ciorba). A disp Caruso Guadagno Celestini T. All Perandria

Angoli 5-3. Ammonizioni: Bramucci Forieri Arcorace(Tar); Male Celestini D Pallotta Guerrini Topi(Pia). Espulsioni: Male 30 pt doppio giallo(Pia); Arcorace 47 st doppio giallo(Tar). Note: giornata fredda e nuvolosa, terreno in buone condizioni, spettatori 100 circa