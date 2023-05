Trofeo Uomo Cavallo, il sindaco di Vetralla Sandrino Aquilani: “La città può diventare un punto di riferimento per il turismo sportivo”

Riceviamo e pubblichiamo

“Vetralla ha tutte le carte in regola per diventare un punto di riferimento per il turismo sportivo”. Lo dichiara il sindaco Sandrino Aquilani che ha ricevuto ufficialmente dai delegati di Spirito Sportivo e OSO Italia il pettorale numero 1, la maglia e la medaglia del Trofeo Uomo Cavallo 2023. All’incontro erano presenti anche Giorgio Onorato Aquilani, responsabile della nuova immagine, identità e comunicazione dell’evento e Luca Bartoli, manager del brand Spirito Sportivo. “L’impegno di tutti questi ragazzi è encomiabile – prosegue il primo cittadino -. L’entusiasmo trasmesso, attraverso la loro comunicazione brillante e innovativa per il settore, porterà la manifestazione, giunta alla 25esima edizione, a diventare una gara classica cui iscriversi ogni anno”. “Il mio primo pensiero è stato quello di un evento che possa dare a ogni partecipante qualcosa che resti per sempre – afferma Giorgio Onorato Aquilani -. Da qui la volontà di realizzare la preziosa medaglia in pressofusione dedicata, la maglia speciale, il pacco gara standard degli eventi sportivi di livello superiore”. “Negli ultimi due mesi abbiamo cercato di proporre una strategia di comunicazione che sapesse divertire e coinvolgere un pubblico molto più esteso rispetto ai soli appassionati della corsa – sottolinea Luca Bartoli -. L’ingrediente segreto è stato quello di non prenderci troppo sul serio. Promuoviamo una corsa che vuole rendere gli uomini liberi dai cliché della vita moderna e che li spinge verso la loro più pura essenza”. Vetralla è quindi pronta ad accogliere il Trofeo Uomo Cavallo, l’evento running più atteso per una gara podistica di 10km che si preannuncia velocissima. L’appuntamento è per il 7 maggio. La partenza è alle 9,30, nell’area davanti al convento di Sant’Angelo, per 10 chilometri velocissimi tra le bellezze dei boschi e della via Francigena, fino all’arrivo alla villa comunale, dove si prospettano grandi e magiche sorprese nel villaggio allestito per l’occasione. Tutte le informazioni su https://www.spiritosportivo.com/eventi/trofeo-uomo-cavallo.