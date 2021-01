Trump Baby, dopo il volo su Londra ora arriva un posto al Museun of London

Nel 2008, in occasione della visita a Londra del presidente degli Stati Uniti, era volato sopra Parliament Square al culmine di una settimana di manifestazioni e proteste. Ora potrebbe trovare un posto più “terreno” al Museum of London.

Parliamo di Trump Baby, il pallone-dirigibile alto sei metri fatto volare per la prima volta durante le proteste contro la visita di stato di Trump nel Regno Unito e nato da un’idea del graphic designer Matt Bonner. Per realizzarlo e farlo volare fu organizzato, allora, un crowdfunding che ha superato con facilità il suo obiettivo di £ 5.000, mettendo assieme più di £ 13.000. Una seconda raccolta l’anno successivo (per un nuovo volo di Trump Baby in coincidenza con la visita di stato del 2019) ha portato il totale a £ 38.000, diviso tra sei organizzazioni nel Regno Unito e negli Stati Uniti che lavorano per combattere l’effetto delle politiche di Trump.

Già nel 2019 il Museum of London aveva espresso l’interesse di offrire a Trump Baby uno spazio permanente nella sua collezione dedicata ai momenti di protesta. E questa settimana il Museo ha confermato che ora è ufficialmente in possesso del dirigibile, che dovrebbe essere esposto nella nuova sede del Museo a West Smithfield.

Il team di Trump Baby ha dichiarato: “Sebbene siamo lieti che il Trump Baby possa ora essere consegnato alla storia insieme all’uomo che l’ha ispirato, non ci illudiamo che questa sia la fine della storia. Speriamo che il suo posto nel museo sia un promemoria di quando Londra si è opposta a Trump, ma spingerà coloro che lo vedranno a esaminare come continuare a combattere contro la politica dell’odio”.