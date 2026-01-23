Tuscania, contributo della Cooperativa Lavoratori della Terra al Gruppo Archeologico

Riceviamo dal Gruppo Archeologico Città di Tuscania e pubblichiamo

Il Gruppo Archeologico Città di Tuscania A.P.S. desidera esprimere il proprio più sentito ringraziamento alla Soc. Cooperativa Lavoratori della Terra di Tuscania per il contributo economico generosamente elargito a favore dell’associazione, a sostegno delle attività culturali svolte sul territorio.

Il contributo rappresenta un importante riconoscimento del valore del lavoro portato avanti dal Gruppo Archeologico e sarà interamente destinato alle iniziative sociali previste per l’anno 2026. Grazie a questo sostegno, l’associazione potrà rafforzare e ampliare i progetti già avviati, migliorandone l’impatto in termini di inclusione, partecipazione della cittadinanza e diffusione della conoscenza del patrimonio archeologico e storico di Tuscania.

Le risorse ricevute consentiranno inoltre di pianificare nuove attività rivolte a diverse fasce di pubblico, favorendo una fruizione sempre più consapevole e condivisa dei beni culturali locali e promuovendo il senso di appartenenza alla comunità.

«Ringrazio il Presidente Bruno Pieri e l’intero Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Lavoratori della Terra di Tuscania – commenta il Direttore Alessandro Tizi – per la sensibilità e l’attenzione dimostrate nei confronti delle nostre attività. Il sostegno ricevuto conferma quanto sia fondamentale il ruolo della cooperazione e della sinergia tra il mondo del volontariato e quello delle imprese per lo sviluppo delle comunità locali. Collaborazioni come questa permettono di rafforzare il tessuto sociale, generare valore condiviso e investire concretamente nella tutela, valorizzazione e divulgazione del patrimonio archeologico di Tuscania, che rappresenta un elemento irrinunciabile e una risorsa strategica per il futuro del territorio».

Il Gruppo Archeologico Città di Tuscania A.P.S. rinnova il proprio impegno a operare con professionalità, trasparenza e spirito di servizio, promuovendo progetti che integrino ricerca scientifica, attività divulgative e iniziative sociali. L’associazione conferma inoltre la volontà di continuare a costruire reti e collaborazioni virtuose con le realtà cooperative e associative del territorio, nella convinzione che il lavoro condiviso sia la chiave per una crescita culturale, sociale ed economica sostenibile della comunità tuscanese.