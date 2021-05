Tuscania, la sezione ANPI incontra Marisa Cinciari Rodano

Riceviamo dalla Sezione ANPI Armando Ottaviano di Tuscania e pubblichiamo

La sezione ANPI Armando Ottaviano di Tuscania incontra Marisa Cinciari Rodano, impegnata nella ‘Resistenza senza armi’, prima donna vicepresidente alla Camera dei deputati, senatrice, cofondatrice dell’UDI. L’incontro avverrà giovedì 13 h. 17.30 in videocollegamento dal Supercinema a Tuscania.

Curato da ANPI Tuscania in cooperazione con TWAIN Centro di Produzione Danza Regione Lazio, l’incontro è parte del programma per il riconoscimento a Marisa Cinciari Rodano della cittadinanza onoraria dalla città di Tuscania, attivata da ANPI il giorno 22 marzo 2021, con la domanda presentata all’amministrazione comunale, oggi supportata dalla raccolta firme.

Con Marisa Cinciari Rodano parleremo della sua vita dedicata all’emancipazione delle donne, all’antifascismo, alla parità dei diritti e alla lotta contro la povertà, culturale e sociale. La presenza di Marisa Cinciari Rodano in diretta video al Supercinema di Tuscania non solo evidenza come atto dovuto il suo riconoscimento della cittadinanza onoraria lanciato da ANPI, ma è anche testimonianza diretta della storia italiana e quella della nostra Città, che Lei ha potuto osservare per quasi 100 anni, ponendo resistenza se le conquiste fatte attraverso una strenua lotta antifascista erano in pericolo, esattamente come dobbiamo fare noi oggi: e Anpi c’è, ieri e oggi, facendo suo il diritto all’emancipazione delle donne e a un lavoro dignitoso.

La sua videopresenza coniuga lo sguardo lontano e preciso del suo agire con le nuove tecnologie messe al servizio dell’impedire l’impoverimento sociale sia di appartenenza sia culturale, che non conosce tempo: sarà sempre attuale combattere le regressioni in corso testimoniate dall’aumento di crimini contro l’umanità, dalle prepotenze politiche, dalle umiliazioni di genere, dall’annichilimento del futuro.Prevaricazioni, ci permettiamo di affermare, lontane anni luce dalle lotte di ANPI e lontane anni luce da donne come Marisa Cinciari Rodano.

Le regole Covid-19 impongono una presenza contenuta e conteggiata che è compensata dalla piattaforma zoom aperta a 100 persone. Partecipano: ANPI Provincia di Viterbo, Rappresentanza degli studenti liceali di Tuscania, Rete studentesca di Viterbo, Associazione Erinna di Viterbo, e associazioni impegnate con ANPI. Scriveteci a redazioneanpituscania@gmail.com per ricevere il link di collegamento zoom, che vi sarà inviato per email mercoledì 12. Vi aspettiamo tutt*, perché è un’occasione unica per dimostrare solidarietà e dare un segnale di

unità per ii futuro.