Tuscania, nuovo viaggio alla scoperta dell’aercheologia con “Restart” e il Gruppo Archeologico

Riceviamo dal Gruppo Archeologico Città di Tuscania e pubblichiamo

Nuovo appuntamento con “Archeo Restart 2023. Dalla ricerca alla Partecipazione”, il viaggio alla scoperta dell’archeologia italiana contemporanea, promossa dal Gruppo Archeologico Città di Tuscania e dai Gruppi Archeologici d’Italia, con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale, la Direzione Regionale Musei del Lazio, la Regione Lazio e la Provincia di Viterbo, con il contributo della Banca di Credito Cooperativo di Roma e la collaborazione dell’ANPI sezione di Tuscania.

Un viaggio attraverso le varie facce dell’archeologia contemporanea, dalle istituzioni al volontariato, dal giornalismo alle università e sotto molteplici punti di vista. Un percorso per comprendere quanto complessa, dinamica e vitale sia l’archeologia italiana post-covid, tra PNRR, partecipazione pubblica ed esperienze di informazione collettiva.

Ospite della terza tra le interviste della manifestazione, che vede Tuscania per un mese al centro dell’interesse del settore, sarà la dottoressa Letizia Bassi, Presidente dal 2015 del Gruppo Archeologico Ferrarese. Un’associazione di volontariato, attiva da anni nel territorio della provincia di Ferrara e che nell’ultimo decennio si è distinta nella promozione e nella conduzione di una serie di iniziative e progetti di archeologia pubblica e partecipata di eccezionale rilievo. Veri e propri modelli per il settore, che vedono i volontari operare fianco a fianco con i professionisti e in una sinergia unica con gli enti pubblici, nell’ottica di coltivare archeologia.

Appuntamento, quindi, a giovedì 23 febbraio 2023 alle ore 17.00 presso la sede A.N.P.I “Armando Ottaviano” di Tuscania, presso il quartiere ex Gescal a Tuscania, e in diretta sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del Gruppo Archeologico Città di Tuscania.

Un’intervista da non perdere, in particolare per le centinaia di persone che stanno seguendo assiduamente Archeo Restart 2023, vero e proprio festival dell’archeologia italiana contemporanea.