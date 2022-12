Tuscania, partiti i festeggiamenti per i 50 anni del Liceo Scientifico “Galileo Galilei”

Riceviamo e pubblichiamo

Scoppiettante avvio dei festeggiamenti per i 50 anni del Liceo scientifico “Galileo Galilei” di Tuscania.

Sotto l’accurata supervisione della professoressa Giuseppina Ceccarini al teatro “Il Rivellino” di Tuscania si è svolta giovedì scorso la kermesse inaugurale che si è aperta con i saluti da parte della dirigente scolastica Paola Bugiotti, a cui hanno fatto seguito quelli del sindaco di Tuscania Fabio Bartolacci, dell’assessore provinciale alle Politiche scolastiche Eugenio Stelliferi e del prorettore di Unitus Alvaro Marucci. Presenti in sala il maggiore Pasqualina Frisio e il luogotenente Daniele Tramontana del Comando dei Carabinieri di Tuscania, una rappresentanza della Questura di Viterbo e la segretaria provinciale Uil dott.ssa Silvia Somigli.

La manifestazione è proseguita poi con la premiazione dei video vincitori del concorso “LamiascuolasecondomeTuscania”: Serena Laici e Cristian Sica, primi classificati; al secondo posto Gioia Stendardi, Nicoletta Papacchini e Noemi Lombardi; e Allegra Sili e Valerio Messina, terzi, che hanno ricevuto, dalle mani del dott. Luigi Pasqualetti, presidente della Fondazione Carivit e della dirigente Bugiotti le borse di studio donate dalla Fondazione Carivit.

Molti i contributi degli ex alunni tra cui un viaggio nella cultura curato dal dottor Gabriele Loreti che ha parlato di Galileo e del pensiero critico.

Emozioni intense, nostalgia ed affetto nei ricordi condivisi dagli studenti dell’anno scolastico 1972-’73, prima classe del liceo; divertimento e commozione grazie alle performances teatrali e musicali nei “Ludi Galileiani” realizzati dagli studenti del liceo con la regia di Gabriele Pierantozzi; grande coinvolgimento nei videomessaggi arrivati da tutto il mondo a testimoniare che il seme piantato in un terreno fertile può generare buoni frutti.

Eccezionale mattatore dell’evento, il presentatore Stefano Fapperdue che ha saputo condurre il pubblico in un viaggio che ha smaterializzato le barriere del tempo e avvicinato in un abbraccio collettivo professori di ieri e di oggi, studenti di tutte le età, autorità e cittadini. I festeggiamenti dei primi 50 anni del liceo “Galileo Galilei” non finiscono qui: continueranno nei prossimi mesi con altri appuntamenti che promettono sorprese ed emozioni.