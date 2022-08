Tuscania, sabato 26 agosto arriva il World Party: dal cibo agli spettacoli, tutto quello che serve sapere sulla serata in giro per il mondo!

Riceviamo e pubblichiamo

Dalla paella al mille feuilles, dai nachos al fish & chips passando per cocktail tropicali, birre, tequile e gelati: per una notte passeggiando per Tuscania potrete fare il giro del mondo! Sabato 27 agosto il World Party organizzato dall’associazione Culturale Essential con il patrocinio del Comune di Tuscania anima la città con i colori delle bandiere di tante nazioni e la fa vivere della curiosità di poter sperimentare tanti sapori esotici.

Ogni locale che ha aderito all’evento, infatti, ha di fatto “adottato” un paese diverso e, per la serata, proporrà piatti e bevande tradizionali di quella cultura gastronomica, accompagnando il tutto con musica, spettacoli e animazione a tema: un mosaico di stimoli, sapori e divertenti scoperte, con tante opzioni disseminate in ogni angolo di Tuscania.

Dall’Aereal Yoga al latino-americano, dal flamenco a funambolici percussionisti, e ancora gruppi musicali, dj set e sorprese di ogni tipo: un appuntamento intrigante in questo fine agosto a Tuscania per concedersi una serata divertente e, magari, lanciarsi in scoperte e sperimentazioni.