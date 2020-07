Tuscania Volley, preso il giovane centrale Federico Menichetti

Riceviamo e pubblichiamo

La Maury’s Com Cavi Tuscania prosegue l’allestimento del roster per la scalata alla A2 con un altro giovane rinforzo. A completare il reparto centrali da Macerata arriva il ventiduenne Federico Menichetti. Nato a Firenze, Federico è alto 196 cm e nonostante la giovane età ha già alle spalle esperienze importanti e diversi trofei.

Lunghissimo l’elenco dei titoli regionali conquistati con i Lupi Santa Croce sotto la guida di Marco Bracci, un altro indimenticabile protagonista della “generazione dei fenomeni” di Paolo Tofoli. Dopo l’esordio giovanissimo in B1 e il quinto posto a livello nazionale in serie C, Menichetti torna in B nella Pallavolo Bussetto da dove, lo scorso anno, viene prelevato dalla Menghi Macerata per affiancarlo a Lorenzo Calonico e Filippo Porcello.

Cosa ti aspetti e quali obiettivi ti poni con la tua nuova maglia? “Lo scorso anno con Macerata ho giocato sia all’andata che al ritorno contro Tuscania e ho visto una squadra veramente forte, ambiziosa, preparata. Alla fine abbiamo finito il campionato nelle zone alte della classifica. Vorrei iniziare da dove avevamo lasciato e continuare con un campionato di alto livello. Abbiamo obiettivi importanti, giocatori importanti e dobbiamo cercare con il lavoro in palestra e la dedizione di raggiungere questi obiettivi”.

Con i Lupi Santa Croce hai avuto la fortuna di avere come tecnico l’ex campione del mondo Marco Bracci. A Tuscania ne troverai un altro, Paolo Tofoli, suo ex compagno di squadra. “Sì, dopo avere avuto la fortuna di essere allenato per tre anni da Marco avere un altro della sua generazione, con la sua mentalità, con la sua cultura del lavoro è senza dubbio uno stimolo e un onore assoluto. Fortunatamente nella mia ancor breve carriera ho avuto veramente tantissimi bravi allenatori che mi hanno permesso di migliorare e con Tofoli spero di continuare in questa crescita personale”.

Come trascorri il tempo libero dagli allenamenti, quali sono i tuoi hobby, come sei messo con gli studi? “Il tempo libero lo passo o a riposo o con gli amici e i compagni di squadra. Per quanto riguarda gli hobby, seguo molto la pallavolo, le statistiche, i vari campionati europei e in generale lo sport. Ho abbandonato quasi subito lo studio, dopo essermi diplomato ho iniziato

a vendere auto con mio padre”.

CARRIERA

2020/2021 A3 Maury’s Com Cavi Tuscania

2019/2020 A3 Menghi Macerata

2018/2019 B Pallavolo Busseto (PR)

2017/2018 C Pieve Volley (RE)

2016/2017 Giovanili Lupi S. Croce (PI)

2015/2016 B1 Pall. S. Croce Arno (PI)

2014/2015 Giovanili Pall. S. Croce Arno (PI)