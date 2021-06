Tuscania Volley, reparto alzatori al completo con la conferma di Mario Catinelli

Ph: Luca Laici

Riceviamo e pubblichiamo

Il ventunenne palleggiatore Mario Catinelli Guglielminetti sarà a disposizione di coach Passaro nella prossima stagione della serie A3 Credem Banca. Dopo la conferma di Sebastiano Marsili, quella del giovane talento romano, una delle migliori promesse a livello regionale, va a completare il reparto alzatori della Maury’s Com Cavi Tuscania.

Perché hai deciso di restare? Cosa vi siete detti con Passaro?

“Tuscania è una grande realtà pallavolistica che mi permette di fare esperienza nella Lega. Lo scorso anno mi sono trovato benissimo sia con la società che con l’intera città che ci ha sempre sostenuto. Con il Coach ci siamo sentiti per telefono: mi avevano parlato molto bene di lui specificandomi che con i giovani era molto bravo, per me è quindi un’occasione importante per crescere e migliorare”.

Sei alla seconda stagione in A3, quali obiettivi ti poni, sia come squadra che personali?

“Si è la mia seconda stagione in serie A e ne vado orgoglioso. Come primo obiettivo cercherò di mettere in difficoltà l’allenatore tentando di ritagliarmi il mio spazio come era successo l’anno scorso. A livello di gruppo basta solo una parola: vincere”.

Parliamo un po’ di te. Come stai trascorrendo questo momento di pausa?

“Sono studente di Giurisprudenza e in questo periodo, assieme agli allenamenti di beach volley e alla palestra, sto preparando gli esami della sessione estiva”.

Grazie Mario e “In bocca al lupo!”.

CARRIERA

2020/2022 A3 Maury’s Com Cavi Tuscania

2019/2020 B Anguillara (RM)

2018/2019 B Fenice Roma7