Tutto pronto per la festa medievale “Bolsena 1328”: il 17 e 18 agosto la rievocazione dell’assedio di Ludovico il Bavaro

Il 17 e 18 agosto, Bolsena si prepara a tornare indietro nel tempo, precisamente all’anno 1328, quando l’esercito dell’imperatore Ludovico IV “Il Bavaro” tentò di conquistare la città senza successo. Grazie al coraggio dei Bolsenesi, le truppe dell’imperatore furono costrette a ritirarsi, un evento che rivivrà durante la 12esima edizione della rievocazione storica organizzata dall’Aps Bolsena A.D. 1328, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.

Spettacoli e rievocazioni nel cuore medievale di Bolsena

La manifestazione prenderà il via il 17 agosto alle 17:30 con l’apertura dei banchi gastronomici. Il centro medievale di Bolsena sarà animato da una serie di spettacoli itineranti, con la partecipazione degli Spadaccini di Soriano, gli Sbandieratori di Bolsena, le Ombre di Montecoronato, e altre compagnie. Alle 19, la sfilata del corteo storico “Bolsena 1328” attraverserà il rione medievale del Castello e il centro storico, seguita dalla rievocazione “La battaglia della Rocca” alle 22.

Conclusione tra storia e musica

Il 18 agosto, la festa continuerà con l’apertura dei banchi gastronomici alle 17:30 e gli spettacoli itineranti dalle 18 alle 22. La sfilata storica sarà riproposta alle 19, mentre la giornata si concluderà con il concerto delle Muse del Diavolo alle 22. Il biglietto d’ingresso per “Bolsena 1328” è di 3 euro. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare gli organizzatori via email o telefono.