Ultimato un importante intervento sulla strada provinciale Barbaranese

Riceviamo dal sindaco di Barbarano, Rinaldo Marchesi, e pubblichiamo

L’Amministrazione Comunale di Barbarano esprime il più vivo apprezzamento nei confronti della Provincia di Viterbo per l’impegno mantenuto nella riqualificazione e messa in sicurezza della strada provinciale Barbaranese.

I lavori sono stati ultimati nei primi giorni dell’anno per un ammontare di euro 399.174,95 ed hanno permesso il rifacimento di una arteria di comunicazione essenziale non solo per Barbarano ma per tutto il comprensorio. A questo intervento si aggiunge un altro importante lavoro da realizzare nei prossimi giorni che riguarda la potatura di circa 50 platani nel tratto urbano della strada, per un ammontare di euro 50.000, intervento anche questo utilissimo e necessario per la sicurezza della strada.

In qualità di Sindaco di Barbarano mi preme sottolineare con forza la vicinanza e l’attenzione che in questi anni la Provincia ha dimostrato per il territorio tutto, attenzione che sono convinto non mancherà nemmeno nei prossimi anni grazie alla continuità amministrativa garantita dall’esito delle ultime elezioni.