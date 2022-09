Ultime ore per iscriversi alla 10km del Mare – Nature Run: tempo sino a giovedì per partecipare alla festa del running a Tarquinia Lido del 18 settembre

Ultimi giorni per iscriversi, poi sarà solo attesa per la grande festa del running di domenica 18 settembre a Tarquinia Lido: dopo tre anni di attesa torna la 10km del Mare – Nature Run e la cittadina tirrenica sarà invasa, in mattinata, da corridori e passeggiatori.

Le iscrizioni per la gara competitiva (ritrovo 8:30, partenza ore 10 al Tamuré, su Lungomare dei Tirreni) si chiudono improrogabilmente giovedì 15 settembre a mezzanotte (non sarà consentita l’iscrizione il giorno dell’evento): la gara, inserita nel Corrintuscia 2022 e nel Trofeo Lucio Loreti, è aperta a tutti i tesserati Uisp, Fidal e altri Enti di Promozione Sportiva in possesso di tesseramento o del certificato medico agonistico per l’Atletica Leggera (non sono ammesse altre diciture sul certificato).

La quota di iscrizione è di € 12,00 – bonifico intestato a Polisportiva Montalto, IBAN IT 66 Z 03069 73150 100000000309 – con preiscrizione obbligatoria fino alle ore 24 di giovedì 15 settembre 2020, da inviare via mail a segreteria@montaltosport.it.

Ai primi 250 iscritti sarà consegnata la maglia tecnica personalizzata dell’evento, oltre al pacco ristoro. La novità dell’anno è la partnership con molte aziende locali per garantire una premiazione in gran parte basata su prodotti tipici – i vini Muscari Tomajoli e il miele Ercolani su tutti – e con varie attività di ristorazione della città, su tutti il Guida Michelin Namo, l’agriturismo Podere Giulio e il Riva Blues, che omaggeranno i primi assoluti. Premi con prodotti tipici azienda Barucca alla prima donna e al primo uomo di Tarquinia al traguardo: a quest’ultimo anche il Trofeo in memoria di Franco Guidozzi. Premiazioni anche per i gruppi più numerosi e, naturalmente, per i primi dieci di ogni categoria maschile e femminile, ma non mancherà un omaggio per tutti gli atleti al traguardo.

Un grazie da parte dell’organizzazione, affidata a Polisportiva Montalto e ad Amici della Corsa, va alla Città di Tarquinia, che patrocina l’evento, a Etruscan Castle, Etruschi Runners e Atletica ‘90 Tarquinia per la collaborazione e a tutti gli sponsor, a partire dai main partner Remax Best, Riva dei Tarquini – Parco Avventura e Camping Village Tuscia Tirrenica, proseguendo con Tamuré, Mirtilli e Merletti, Isla, Tipografia Almo, Capolinea Caffé, fratelli Elisei, Edilizia Conti e Parati Etruria.

Per i partecipanti, oltre al servizio di cronometraggio manuale da parte dei giudici UISP con automatica pubblicazione della classifica a pochi minuti dal termine dell’evento, servizio fotografico e disponibilità di docce non distanti dalla zona gara.

Al via anche alcuni atleti in hand bike, “capitanati” dal campione tarquiniese, vincitore del Giro d’Italia 2021, Tiziano Monti, testimonial dell’evento, e prima della gara competitiva una manifestazione dedicata ai ragazzi diversamente abili del circuito “Miglior Abile”.

Contestualmente, con partenza una manciata di minuti prima della gara, alle 9:50, al via la camminata non competitiva alle Saline – ritrovo ore 9, iscrizione sul posto – il cui ricavato dalle iscrizioni a offerta libera sarà interamente devoluto all’acquisto di materiale per l’ospedale di Tarquinia.