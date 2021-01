Ultimi giorni per partecipare ai concorsi “Presepe in famiglia” e “Natale a Tarquinia. Sfida alla creatività”

Riceviamo e pubblichiamo

Con l’arrivo dell’Epifania e il concludersi delle feste di Natale, volge al termine la possibilità di partecipare ai concorsi “Presepe in famiglia” e “Natale a Tarquinia. Sfida alla creatività”. Ideato dall’associazione Viva Tarquinia e organizzato dalla Pro Loco Tarquinia, con il sostegno dell’assessorato al commercio del Comune di Tarquinia, il contest “Presepe in famiglia” è diventato fotografico e digitale per rispondere all’emergenza coronavirus e per non smettere di trovare i presepi più belli della città etrusca. La partecipazione, libera e gratuita, è aperta a presepi realizzati individualmente o collettivamente, in casa o nelle chiese, da persone di tutte le età residenti a Tarquinia. Si dovrà inviare una email, entro il 6 gennaio, all’indirizzo ass.cult.vivatarquinia@gmail.com con fotografie (obbligatorie) e video (facoltativo) del presepe, il titolo, il nome dell’autore o degli autori, le dimensioni e il materiale con il quale è stato allestito. Anche per “Natale a Tarquinia. Sfida alla creatività”, il contest organizzato dalla Pro Loco Tarquinia, in collaborazione con l’associazione culturale Viva Tarquinia e il sostegno dell’assessorato al commercio del Comune di Tarquinia, e dedicato all’abbellimento con addobbi natalizi di finestre, facciate di abitazioni, cortili interni, piazza, ma anche vetrine di negozi della città etrusca, il giorno dell’Epifania sarà l’ultimo per poter partecipare, con l’invio di una o più fotografie all’email ass.cult.vivatarquinia@gmail.com, specificando l’autore dell’addobbo. Tra i premi buoni per fare acquisti nelle attività commerciali cittadine e cesti con prodotti enogastronomici del territorio. Per tutte le informazioni è possibile consultare la pagina facebook della Pro Loco Tarquinia.