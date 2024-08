Ultimo appuntamento con la Pineta in Rock: giovedì 29 agosto spazio al revival con gli Odissea

Con la fine dell’estate ormai alle porte, arriva l’ultimo appuntamento della rassegna Pineta in Rock, che ha animato Tarquinia Lido con serate di musica di altissimo livello. Giovedì 29 agosto sarà l’occasione perfetta per salutare una stagione estiva ricca di emozioni e buona musica, in compagnia degli Odissea, band che ci riporterà ai tempi d’oro del revival italiano. Dalla veranda della Pineta, il Boss Marco Marzi promette una serata che non deluderà gli appassionati, con un repertorio che spazierà dai Nomadi ai Camaleonti, fino ai Dik Dik.

Una serata dedicata al revival italiano

L’ultima serata della rassegna sarà un tuffo nei grandi classici della musica italiana, un viaggio musicale attraverso le hit che hanno segnato un’epoca. Dopo aver esplorato vari generi musicali, dal prog all’hard rock, fino ai capisaldi del rock internazionale, la Pineta in Rock chiude in bellezza con una serata all’insegna del revival italiano. Gli Odissea, con la loro energia e passione, porteranno sul palco il meglio della musica italiana degli anni passati, regalando al pubblico momenti indimenticabili.

Cena, musica e divertimento sotto le stelle

L’esibizione degli Odissea inizierà alle 22, con ingresso libero per tutti gli amanti della musica. E per chi vuole vivere la serata al massimo, la Pineta offre la possibilità di cenare con la sua famosa pizza al taglio. Non perdere l’occasione di prenotare un tavolo e goderti una cena sotto le stelle, chiamando allo 0766 864 016 o al 348 852 9700. Una serata perfetta per chiudere l’estate in grande stile, tra buona musica, cibo delizioso e l’atmosfera unica della Pineta.