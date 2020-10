“Un appello all’assessore d’Amato: si attui la mozione sulla fibromialgia”

Riceviamo da Silvia Blasi (M5S) e pubblichiamo

La fibromialgia è una sindrome caratterizzata da dolore muscolo scheletrico cronico oltre a disturbi del sonno, disfunzioni cognitive, affaticamento, e alterazioni umorali che possono compromettere la qualità della vita di chi ne è affetto. Auspico che venga attuata la mozione a mia prima firma per il “Riconoscimento, diagnosi e cura della fibromialgia” che il 25 giugno scorso è stata approvata all’unanimità dal Consiglio regionale.Questa patologia colpisce tante persone nel nostro paese, quasi 2,5 milioni, in prevalenza donne senza fare particolari distinzioni di età. È riconosciuta come malattia a tutti gli effetti in molti paesi e, dal 1992, come tale anche dall’OMS ma purtroppo non ancora nel nostro paese.Silvia Blasi consigliere regionale del Movimento 5 stelle spiega: “il mio è un appello all’assessore D’Amato affinché attui quanto il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità nella seduta di giugno. È necessario che la Regione dia il proprio impulso politico, colga l’occasione di essere capofila nel nostro paese per la creazione di appositi percorsi diagnostico terapeutici e promuova presso la Conferenza delle Regioni e la Conferenza Stato – Regioni il riconoscimento della fibromialgia quale malattia invalidante”.

Silvia Blasi

Consigliere regionale del Movimento 5 stelle