Un balcone su Fontana di Trevi: presto una nuova prospettiva per ammirarla dall’alto

Bella, bellissima, uno dei luoghi del mondo che spingono turisti e visitatori ad addentrarsi nei vicoli romani per poterla veder apparire all’improvviso, restandone sorpresi: Fontana di Trevi è uno dei simboli di Roma, con le monetine lanciate in segno di buon auspicio e la leggenda cinematografica di Anita Ekberg e Marcello Mastroianni che si baciano tra le sue acque nella Dolce Vita.

E tra poco – circa un anno il tempo stimato per i lavori – questo capolavoro sarà ammirabile da una prospettiva diversa: non solo dalla splendida piazza che la circonda, ma anche dall’alto, dal belvedere di Palazzo Poli, proprio quello su cui è stata costruita la fontana, il cui museo sta per aprire un nuovo percorso che comprende, appunto, anche il balcone che sovrasta Fontana di Trevi.