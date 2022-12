“Un consiglio straordinario per fare il punto su debito e bilanci”: all’Università Agraria la richiesta dei consiglieri di opposizione

Riceviamo dai consiglieri Maurizio Leoncelli, Sara Cori, Alice Battellocchi, Giuseppe Piferi e Giuseppe Scomparine pubblichiamo

Ammontare attuale del debito dell’Università Agraria e chiarimenti sui bilanci approvati dall’amministrazione Borzacchi: i consiglieri di opposizione chiedono al neo-eletto presidente del Consiglio Maurizio Perinu la convocazione di un consiglio straordinario.

I consiglieri Maurizio Leoncelli, Sara Cori, Alice Battellocchi, Giuseppe Piferi e Giuseppe Scomparin hanno protocollato una lettera in cui richiedono la convocazione dell’assise in sessione straordinaria proprio per discutere nel dettaglio l’ammontare del debito al momento dell’insediamento della nuova amministrazione e per avere chiarimenti sul bilancio approvato dall’amministrazione Borzacchi con delibera nr. 80 del 2022. L’articolo 16 dello statuto prevede che “quando lo chieda 1/5 dei consiglieri, il Presidente è tenuto alla convocazione della riunione del Consiglio entro un termine non superiore ai 20 giorni, inserendo all’ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti”. Il Presidente Perinu dunque entro la prima decade di gennaio dovrà indire la convocazione dell’assise.