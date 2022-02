Riceviamo dal circolo PD di Montalto di Castro e Pescia Romana e pubblichiamo

Quello che sta accadendo in questi giorni è l’amara ed inaccettabile conseguenza delle più malvagie azioni umane. Una guerra non è mai giusta, mentre le conseguenze sono devastanti nel cuore e nell’anima di chiunque ne sia coinvolto direttamente.

Oggi, anche in Ucraina, ci sono persone che perdono tutto in un secondo, mentre mamme disperate tentano di portare in salvo i loro figli al confine. Ogni bambino ha il diritto di non vivere questo scempio, a notti silenziose, alla serenità della propria casa ed alla vicinanza e non alla perdita delle proprie figure di riferimento, ai colori delle loro camerette… mentre loro invece perdono tutto questo e le loro cose, i loro peluche le loro bambole, la loro quotidianità. Sappiamo che non sono beni di prima necessità, né coperte né cibo, ma giocattoli, quelli che vogliamo raccogliere e portare al confine, dove speriamo in molti riescano a salvarsi, per poter donare qualcosa a chi è stato strappato tutto, soprattutto il sorriso.

Chiediamo pertanto la collaborazione di tutte le forze politiche e di tutte le associazioni del territorio a partecipare a questa iniziativa di raccolta che non ha colore se non quello della pace.

Venite a donare un giocattolo, “domenica 6 Marzo, dalle 9: 30 alle 12:30, Presso il viale Aurelia a Montalto, oppure lasciatelo, durante la settimana, presso: MQC sas, su strada statale castrense, Beaty dog via latina, a Montalto di Castro, Ambulatorio veterinario del dottor Stefano Casarosa in via delle Rose a Pescia Romana, e in qualsiasi altro luogo che si renderà disponibile per la raccolta e sarà al più presto comunicato”

Stringiamoci insieme in soccorso a chi meno di tutti merita questo scempio:

DONIAMO UN GIOCATTOLO AD OGNI PICCOLO SORRISO STRAPPATO!