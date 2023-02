Un inferno… di divertimento! Sabato 18 febbraio a Tarquinia l’Open Day di Etruscan Castle

A Tarquinia è tempo di rivedere i modi di dire e, da questo weekend, passare un pomeriggio “d’Inferno” significherà vivere un’esperienza divertente e piena di carica: merito di Etruscan Castle che porta in città l’Inferno Training Camp, uno dei circuiti legati alle gare OCR più celebri d’Italia.

Lo staff guidato dall’energia e la carica di Luigi e Matteo Campolungo, allargatosi anno dopo anno, è pronto ad accogliere sia gli ormai affezionati appassionati della disciplina – il team tarquiniese ha in questi anni collezionato partecipazioni e vittorie in ambito nazionale ed europeo – che i neofiti incuriositi dalle prove a ostacoli o semplicemente vogliosi di fare una nuova esperienza sportiva.

Per loro, una ghiotta opportunità arriva sabato 18 febbraio, dalle 14 e 30 alle 18, quando il campo di allenamento dell’Etruscan, in via Raffaello Sanzio, 23, aprirà le porte per un Open Day in cui chiunque potrà affacciarsi al mondo delle corse a ostacoli e agli allenamenti tutto ritmo e divertimento dello staff. Quella sarà anche l’occasione per chiedere ogni informazione sui corsi, sulle attività del centro e, naturalmente, se si è convinti, per iscriversi.