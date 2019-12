Un questionario per fotografare il rapporto tra tarquiniesi e patrimonio culturale: ecco come compilarlo on line

Ph: Daniele Girardi

“Fotografare” il reale rapporto tra cittadinanza e patrimonio culturale locale, mediante un questionario che indaga quali peculiarità e tesori della città i tarquiniesi effettivamente conoscono, quanto ne sono orgogliosi e se li ritengono effettivamente una risorsa per l’economia locale.

A predisporlo e diffonderlo – on line e in via cartacea in alcuni esercizi del centro storico – è Annamaria Romagnoli, già laureata in Conservazione dei beni culturali all’Università degli Studi della Tuscia e ora iscritta al corso di laurea magistrale in “Management dei beni culturali” presso l’Università degli Studi di Macerata, che nell’ambito della tesi che sta elaborando sullo studio di una Convenzione Quadro Europea sul Patrimonio Culturale ha scelto di presentare un caso studio. “E la mia scelta è ricaduta su Tarquinia. – spiega Annamaria – In poche parole, il questionario è volto a “fotografare” il reale rapporto tra tarquiniesi e patrimonio culturale locale”.

Il questionario – compilabile a questo link sino al 12 gennaio – è anonimo, motivo per cui si può rispondere in totale sincerità, e può essere compilato da chiunque abiti o abbia abitato a Tarquinia. Un modo utile sia per permettere ad Annamaria di raggiungere un campione efficace di indagine, sia per garantire a Tarquinia un quadro interessante sul rapporto dei propri cittadini con l’immenso patrimonio culturale.