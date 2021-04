Un questionario sul turismo sostenibile: aiutiamo cinque studenti a portare avanti un lavoro sul turismo nel Lazio

Cinque studenti dell’Università della Tuscia, un gruppo di lavoro che – partendo da diverse competenze e conoscenze – si amalgama per portare avanti un’analisi del turismo del Lazio, in particolare dal punto di vista logistico e con un focus più deciso sui territorio di Viterbo, Civitavecchia e Rieti.

A lavorare su un progetto ambizioso quanto potenzialmente molto utile in tema di sviluppo territoriale sono Valentina Velluti, Valeria Nicolini, Cecilia Perugini, Fulvio Sena e Fabrizio Matricardi, cinque borsisti vincitori di una borsa di studio per analizzare la “sostenibilità ambientale ed economica dei territori di Viterbo, Civitavecchia e Rieti e del sistema logistico e dei trasporti utilizzati in ambito nazionale per la valorizzazione ed il mantenimento del capitale naturale”. Il valore aggunto del gruppo di lavoro è il loro provenire da specializzazioni diverse – Valentina dalla magistrale di marketing e qualità, Fulvio di scienze della montagna, e Cecilia, Fabrizio e Valeria di economia circolare.

Nell’ambito del lavoro che i ragazzi stanno portando avanti, un aiuto può arrivare anche dai cittadini – e in questo specifico caso dai lettori de lextra.news – chiamati a rispondere a un questionario (lo trovate cliccando qui) fondamentale per il progetto per poter comprendere al meglio il grado di conoscenza e sensibilizzazione del consumatore a un turismo ecosostenibile, concetto che in futuro si potrebbe sviluppare proprio nelle zone interessate dallo studio.