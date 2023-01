Un questionario sull’attitudine nei confronti di dieta mediterranea, biologico e sostenibilità: ecco il link per l’indagine del Biodistretto

Un’indagine sulle famiglie aperta ai cittadini dei comuni di Tarquinia, Tolfa, Monte Romano e Allumiere per valutare l’aderenza alla Dieta Mediterranea, l’attitudine nei confronti dei prodotti biologici e lo spreco alimentare. È l’iniziativa avviata dal Biodistretto Maremma Etrusca e Monti della Tolfa (MET) e portata avanti attraverso un questionario online (ecco il link) la cui compilazione è del tutto anonima, ma utile ad accrescere la sostenibilità economica, sociale ed ambientale del sistema agroalimentare territoriale, accorciare le filiere alimentari locali, valorizzare i produttori agricoli e migliorare la salute dei cittadini residenti nei comuni coinvolti.

Per la compilazione del questionario sono necessari circa 20 minuti e la partecipazione allo studio è volontaria: in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo è possibile rifiutarsi di rispondere alle domande o interrompere la compilazione del questionario.

Le risposte saranno utilizzate esclusivamente a fini statistici nel rispetto della normativa nazionale vigente e il partner del progetto – CREA Centro di ricerca Alimenti e Nutrizione di Roma – elaborerà i risultati dell’indagine e i dati raccolti saranno comunicati al Biodistretto e alla popolazione che ha partecipato all’indagine. I dati inoltre potranno essere utilizzati per la stesura di pubblicazioni scientifiche nelle quali sarà inclusa la partecipazione del Biodistretto.

“La partecipazione è particolarmente preziosa – spiegano dal MET – perché solo con essa saremo in grado di acquisire conoscenza su abitudini e stile di vita di quanti abitano questo territorio, dando spunti per attuare politiche a favore della produzione locale con attenzione alla salute dell’uomo e dell’ambiente”.

Il progetto è parte integrante delle strategie previste per la START UP MET BIO, promossa in collaborazione con il Centro di Ricerca Alimenti e Nutrizione del CREA (Consiglio per la ricerca e l’analisi dell’economia agraria).