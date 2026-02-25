“Una finestra sul mondo”: l’Artico al centro della seconda conferenza a Tarquinia

Prosegue a Tarquinia il ciclo di conferenze di geopolitica e storia contemporanea “Una finestra sul mondo”, promosso dalla Società Tarquiniense d’Arte e Storia in collaborazione con Omnia Tuscia e con il patrocinio del Ministero della Cultura. Il secondo appuntamento, dal titolo “La corsa all’Artico”, è in programma sabato 28 febbraio 2026 alle 17.30 presso la Sala Sacchetti, in via dell’Archetto 4, a Tarquinia.

Al centro dell’incontro l’importanza strategica dell’Artico, area sempre più rilevante sotto il profilo geopolitico, economico e ambientale, anche in relazione agli effetti dei cambiamenti climatici. Interverranno l’analista di geopolitica e sicurezza Gino Lanzara e l’ex ambasciatore Daniele Verga, entrambi soci di Omnia Tuscia.

Dal Consiglio Artico alle nuove tensioni internazionali

I relatori affronteranno il ruolo del Consiglio Artico, istituito nel 1996 a Ottawa come piattaforma di cooperazione tra Canada, Stati Uniti, Finlandia, Islanda, Russia, Norvegia, Danimarca e Svezia, cui partecipa anche l’Italia in qualità di Paese osservatore. Tra i temi principali: tutela ambientale, sviluppo sostenibile delle popolazioni locali, gestione delle risorse naturali e ricerca scientifica.

Dal febbraio 2022 il forum ha subito un rallentamento dopo la sospensione della partecipazione russa in seguito al conflitto in Ucraina. Dal maggio 2025 la presidenza è passata alla Danimarca, chiamata a gestire una fase complessa segnata da crescenti interessi globali, nuove dinamiche di sicurezza e questioni aperte come quelle legate alla Groenlandia. Uno scenario che rende l’Artico uno degli snodi più delicati degli equilibri internazionali contemporanei.

I profili dei relatori tra analisi strategica e diplomazia

Gino Lanzara collabora con diverse testate specializzate ed è autore del saggio “Guerra economica, quando l’economia diventa un’arma”, dedicato alle nuove forme di conflitto asimmetrico. Daniele Verga è un diplomatico italiano a riposo, già ambasciatore d’Italia a Lubiana, con incarichi a Belgrado, Bastia, Ginevra e Ankara, oltre a ruoli dirigenziali al Ministero degli Esteri nelle aree politico-mediterranea, africana e artica. È inoltre cofondatore e vicepresidente-segretario esecutivo dell’Associazione Nazionale Diplomatici a riposo “Costantino Nigra” e presidente dell’Unione dei Consoli Onorari in Italia.

L’incontro si inserisce in un percorso di approfondimento volto a offrire al pubblico strumenti di lettura delle trasformazioni globali, attraverso il contributo di esperti del mondo accademico e diplomatico.