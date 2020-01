Una passeggiata attraverso l’arcobaleno: a Londra è in arrivo una nuova mostra incredibilmente colorata

Immergersi in 100 diverse tonalità di colore in una nuova mostra psichedelica: è quanto sta per arrivare a Londra, con l’installazione Slices of Time di Emmanuelle Moureaux presenta strati di numeri appesi e creati in 100 colori diversi. L’architetta-artista ha già esposto a Parigi e Tokyo, e per questa mostra londinese si è ispirata alla zona.

I legami di Greenwich con il tempo si riflettono negli strati di numeri, che rappresentano presente, passato e futuro. L’intera installazione rappresenta il flusso del tempo.

Anche i visitatori sono invitati a interagire, pensando a una data che è importante per loro e scrivendola, insieme al motivo per cui è significativa, su un pezzo di carta fornito. Questi contributi saranno riuniti in una sequenza temporale caleidoscopica in una finestra della galleria per tutta la durata della mostra.

Il locale, NOW Gallery, ha l’abitudine di allestire mostre estremamente estetiche e perfette per i fan di Instagram. Le proposte passate includono il labirinto multicolore di Camille Walala, l’installazione floreale sospesa The Iris di Rebecca Louise Law e le allegre Harmonics in Space di Fred Butler.

Slices of Time di Emmanuelle Moureaux sarà alla NOW Gallery nella penisola di Greenwich, a Londra, dal 5 febbraio al 19 aprile 2020. L’ingresso è gratuito ed è probabile che diventi sia frequentato. Sul profilo Instagram di Emmanuelle Moureaux si trovano ulteriori immagini colorate.