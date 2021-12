“Underwater”: alla Galleria Monogramma di Roma dal 10 dicembre la mostra di Mariella Gentile

Si inaugura venerdì 10 dicembre 2021, alle ore 18 e 30, per proseguire sino al prossimo 27 dicembre “Underwater”, la mostra di Mariella Gentile presso la Galleria Monogramma, in via Margutta a Roma.

“Il vero artista, come ricordava il pittore statunitense William Grosvenor Congdon, “(…) non dipinge con il suo occhio esterno, naturale e passivo, ma trasforma il soggetto in immagine con il suo occhio spirituale e attivo. Egli vuole scoprire quell’immagine impressa nella sua anima così che, quando appare sulla tela, diventa l’immagine di se stesso”. – le parole di Monica Minati nel catalogo – Così voglio presentare l’amica Mariella Gentile e la sua prima personale ospitata nella Galleria monogramma di Roma. Dieci opere realizzate con tecnica mista e sigillate con la resina, allestite in una sala secondo un criterio che deve essere letto partendo dalla piccola tela al centro esposta “underwater”, ossia all’interno di una scatola di plexiglass riempita di acqua. Un archetipo che riproduce in scala ridotta un altro soggetto in mostra, presentato in sequenza regolare con gli altri dipinti. Opere che raccontano, attraverso giochi cromatici che si scompongono e ricompongono simultaneamente, l’interesse per la dimensione sensoriale ed emotiva. Una sequenza narrativa dipinta, caratterizzata dalla costante presenza di figure in costume da bagno raffigurate in spazi isolati, in evidente allusione ai luoghi inesplorati della mente. Una giovane donna pronta sul trampolino, ma distratta da qualcosa, si tufferà oppure no? Una donna in posa, un’altra a gambe incrociate, in una posizione di raccoglimento, lo statuario fanciullo bendato, seduto sul trampolino con il capo chino e una mela rossa tra le mani che simboleggia il bisogno e l’urgenza del ritorno all’origine, al primo giorno. Ogni personaggio di Mariella Gentile sta concependo quello che sarà il proprio tuffo, inteso come azione fisica ma soprattutto come azione emotiva e rinnovatrice. In questo processo di rinascita l’acqua e l’ossigeno giocano un ruolo fondamentale, elementi vitali senza i quali non potremmo vivere ”…

L’evento si svolgerà rispettando le disposizioni dell’ultimo DPCM per fronteggiare l’emergenza COVID 19. Per facilitare l’ingresso contingentato dei partecipanti, è consigliata la prenotazione mandando un’email all’indirizzo della galleria infomonogramma@gmail.com . La mostra seguirà i seguenti orari: tutti i giorni escluso i festivi, dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00.