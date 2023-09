Università Agraria, al via a Tarquinia il corso di micologia per il rilascio del tesserino

Riceviamo dall’Università Agraria di Tarquinia e pubblichiamo

Al via il nuovo corso di micologia promosso dall’Università Agraria di Tarquinia e l’Amevit (associazione micologica ecologica viterbese) per il rilascio dell’attestato di idoneità per la raccolta dei funghi. A riferirlo A darne notizia il Presidente Alberto Tosoni e l’Assessore all’ambiente Alessandro Sacripanti. “Il corso si svolgerà il 12 e 13 ottobre dalle ore 17.30 alle 21.30 presso la sala conferenze dell’ente in via Garibaldi n.17. L’ultima lezione più pratica il 14 ottobre dalle ore 08.90 alle 14.00 presso il Centro aziendale del’Università Agraria alla Roccaccia, dove i docenti illustreranno sul posto le varie tipologie di funghi del nostro ambiente”. “Con questo nuovo corso – aggiungono Tosoni e Sacripanti – possiamo dare la possibilità ad altri cittadini di prendere l’abilitazione per la raccolta delle numerose specie di funghi commestibili ed in particolare i ferlenghi presenti sul nostro territorio così come stabilito dalla Legge Regionale 32/98”. Le adesioni potranno essere registrate chiamando il numero 3389052307. Il Presidente dell’Università Agraria Tosoni e l’Assessore Sacripanti hanno ringraziato il Presidente dell’Amevit Claudio Celestini la collaborazione e il supporto a questa importante iniziativa sociale.