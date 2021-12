Università Agraria, continua il supporto al C.A.I. per la sentieristica nei boschi e nelle aree dell’ente a Tarquinia

Riceviamo dall’Università Agraria di Tarquinia e pubblichiamo

Sono stati posizionati i pali per la cartellonistica di segnalazione ai sentieri individuati dal C.A.I. Club Alpino Italiano di Viterbo nelle aree del Comune di Tarquinia dove ricadono anche i terreni e i boschi dell’Università Agraria. Il percorso si è sviluppato nelle zone della Civita, passando anche per la zona di interesse storico di Santa Restituta. Soddisfazione da parte dell’Assessore Alessandro Sacripanti e del Consigliere Ubaldo Persia che hanno seguito le fasi del programma: “La sentieristica CAI è un progetto nazionale straordinario di grande importanza sportiva e culturale per questo ringraziamo ancora una volta il Presidente del CAI Viterbo Alessandro Selbman e la referente locale Elisabetta Ciolli per l’impegno e la professionalità mostrata, l’AEOPC per la collaborazione, i dipendenti dell’ente per il lavoro e l’Assessore del Comune Martina Tosoni per il grande supporto all’iniziativa”. Nei prossimi giorni si proseguirà su altre aree.