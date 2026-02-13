Università Agraria di Tarquinia, approvato il Bilancio previsionale 2026: via libera dal Consiglio

Nel corso della seduta del 9 febbraio, il Consiglio dell’Università Agraria di Tarquinia ha approvato il Bilancio previsionale 2026. Dopo l’illustrazione del piano economico dell’Ente per l’anno in corso, il documento è passato con 12 voti favorevoli, 4 astenuti e nessun contrario. Il bilancio rappresenta lo strumento di riferimento per la programmazione e la gestione delle attività dell’Università Agraria nel 2026, ponendo le basi operative per i prossimi mesi.

Riglietti: “Segnale di continuità amministrativa e attenzione al bene pubblico”

A commentare l’esito della votazione è stato il presidente Alberto Riglietti, che ha definito l’approvazione «un segno di continuità tecnico-amministrativa che mette in evidenza l’attenzione alla gestione del bene pubblico». Riglietti ha ringraziato i consiglieri di maggioranza per il voto favorevole e la minoranza per l’astensione, oltre ai tecnici coinvolti nella redazione del documento. Un ringraziamento è stato rivolto anche al segretario verbalizzante Maria Bellucci, al consigliere delegato Fabio Nardi e al revisore dei conti Gennaro Coscia. Apprezzamento anche per il presidente del Consiglio Silvano Olmi, per la gestione della seduta.

Campeggio di Spinicci e Festa della Merca tra i prossimi appuntamenti

Con l’approvazione del bilancio, l’Ente guarda ora ai prossimi passaggi operativi, a partire dalla scadenza del bando pubblico sul Campeggio di Spinicci, fissata per il 16 marzo. Parallelamente prosegue il lavoro sul Centro aziendale, che porterà l’Università Agraria ad essere protagonista ad aprile con la tradizionale Festa della Merca. Un percorso che, secondo la presidenza, consente di affrontare con maggiore sicurezza le attività in programma, mantenendo al centro la valorizzazione del patrimonio collettivo.