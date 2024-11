Università Agraria di Tarquinia, dal consigliere Fabio Nardi due mozioni per un futuro digitale e sostenibile

Riceviamo da Fabio Nardi, Consigliere di Amministrazione dell’Università Agraria di Tarquinia, e pubblichiamo

Il Consigliere di Amministrazione Fabio Nardi ha presentato due importanti mozioni che saranno discusse nel prossimo Consiglio di Amministrazione dell’Università Agraria di Tarquinia. Entrambe le proposte puntano a proiettare l’ente verso un futuro più digitale, efficiente e vicino ai cittadini, migliorando sia la comunicazione istituzionale che l’infrastruttura informatica.

La prima mozione si concentra sulla creazione di un nuovo sito web istituzionale, necessario per superare l’obsolescenza del portale attuale e rispondere alle esigenze di trasparenza e accessibilità. Il nuovo sito sarà pensato per:

• Offrire un design moderno e responsivo, ottimizzato per dispositivi mobili e desktop;

• Facilitare l’accesso alle informazioni tramite contenuti aggiornati e organizzati in sezioni intuitive;

• Garantire il rispetto delle normative in materia di accessibilità e protezione dei dati personali;

• Integrare i social media per promuovere le attività e favorire il coinvolgimento della comunità.

“Il sito web è il biglietto da visita dell’ente e deve rappresentare uno strumento di comunicazione efficace e moderno, capace di raggiungere cittadini, partner e stakeholder in modo trasparente e inclusivo”, ha sottolineato Nardi.

La seconda mozione riguarda invece la revisione e implementazione dell’infrastruttura informatica dell’ente, con l’obiettivo di risolvere le criticità dovute all’obsolescenza dei sistemi attuali. Tra i principali interventi proposti:

• Aggiornamento e ottimizzazione delle infrastrutture per supportare i processi gestionali e amministrativi;

• Riduzione dei consumi energetici e dei costi di manutenzione attraverso soluzioni tecnologiche innovative;

• Pianificazione di una manutenzione periodica per garantire continuità ed efficienza.

“La digitalizzazione rappresenta un elemento strategico per migliorare non solo l’efficienza gestionale dell’ente, ma anche la sua sostenibilità economica e ambientale”, ha aggiunto il Consigliere Nardi.

Queste mozioni rappresentano un passo fondamentale per il futuro tecnologico dell’Università Agraria di Tarquinia e sono state presentate con l’intento di dare avvio a un processo di trasformazione digitale, essenziale per affrontare le sfide odierne e rispondere ai bisogni della comunità.

In attesa della discussione e approvazione delle mozioni nel prossimo Consiglio di Amministrazione, il Consigliere Fabio Nardi invita la cittadinanza a condividere eventuali suggerimenti e osservazioni, sottolineando l’importanza di un dialogo trasparente e partecipativo.