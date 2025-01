Università Agraria di Tarquinia, Fanucci e il suo gruppo consiliare entrano in maggioranza

Riceviamo dall’Università Agraria di Tarquinia e pubblichiamo

Il Presidente dell’Università Agraria di Tarquinia Alberto Riglietti comunica che il Consigliere Roberto Fanucci e il suo gruppo consiliare con Umberto Pancotti e Francesco Montesi entrano a far parte della maggioranza. Questo a seguito della Conferenza Capigruppo dove sono stati condivisi gli indirizzi di lavoro per l’avvio del bando del campeggio.

Un impegno trasversale che non ha colori ma un unico obiettivo, quello di far tornare il campeggio il fiore all’occhiello dell’ente. Infatti proprio il Consigliere Fanucci ha proposto alcune importanti iniziative che saranno integrate dalla Giunta per il progetto. Riglietti esprime soddisfazione per per l’allargamento della squadra e aggiunge che proprio a Fanucci sarà conferita la delega alla programmazione e sviluppo. Per Pancotti e Montesi si andrà al più presto per posti di rilievo nelle commissioni consiliari.