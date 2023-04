Università Agraria di Tarquinia, Leoncelli sul bilancio di previsione: “La Giunta inserisce le indennità di carica, la maggioranza in consiglio le toglie”

Riceviamo da Maurizio Leoncelli e pubblichiamo

“Sono dilettanti allo sbaraglio”. Ad affermarlo il consigliere di minoranza dell’Università Agraria di Tarquinia Maurizio Leoncelli, dopo il consiglio dell’Ente che si è tenuto il 29 marzo.

“Prima la Giunta del presidente Alberto Tosoni inserisce nel bilancio di previsione le indennità di carica, poi la stessa maggioranza le toglie ed emenda il provvedimento spostandolo in un capitolo che non è dato sapere – prosegue Leoncelli -. Abbiamo assistito a un nuovo teatrino dell’assurdo, a un pressappochismo preoccupante per un Ente che una volta era un fiore all’occhiello della città. Come opposizione abbiamo espresso parere fermamente contrario al bilancio di previsione, perché privo della documentazione necessaria, come richiede l’articolo 17 del regolamento del consiglio, e perché non si vede traccia di una seria azione di risanamento dell’Università Agraria, indispensabile per garantirne la sopravvivenza in futuro”