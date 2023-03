Università Agraria, Gagni: “No a cibo sintetico e insetti a uso alimentare”

Riceviamo dall’Università Agraria di Tarquinia e pubblichiamo

Università Agraria: approvata una delibera contro il consumo di insetti a scopo alimentare ed il cibo sintetico. Grazie a questo atto nelle iniziative promosse dall’Ente di via Garibaldi sarà vietata la commercializzazione degli insetti a scopo alimentare e del cibo sintetico, e sarà negato il patrocinio a qualsiasi iniziativa volta alla loro promozione.

A spiegarne le motivazioni il Presidente Alberto Tosoni: “Questo atto, ideato e proposto dal Consigliere Fabio Gagni, vuole sensibilizzare sia i nostri concittadini che le istituzioni sui rischi connessi alla diffusione di tali cibi. Vogliamo e dobbiamo tutelare i nostri prodotti tradizionali, che sono legati alla biodiversità locale e rappresentano un patrimonio da conservare e proteggere”.

Gli Assessori dell’Università Agraria hanno approvato all’unanimità il testo in tempi strettissimi, sposandone con convinzione il contenuto. Il Consigliere Fabio Gagni ne spiega le origini: “Chi mi conosce lo sà, credo con tutto me stesso nelle tipicità locali, nell’importanza di una alimentazione il più possibile km0, nel ruolo fondamentale degli agricoltori e dei piccoli e medi produttori. Per questo ho pensato di portare anche a Tarquinia, cittadina dalle eccellenti produzioni, una battaglia che sul piano nazionale sta affrontando già da mesi Coldiretti. E’ bene sancire e ribadire la forte opposizione dei tarquiniesi ai cibi artificiali ed a quelle sostanze che sminuiscono il valore della nostra dieta mediterranea e della nostra cultura alimentare. Non dobbiamo perdere alcuna occasione per difendere ciò che ci rende grandi e ciò che per noi è tradizione e cultura, ma anche economia, futuro e sviluppo. L’Università Agraria continuerà a farsene baluardo”.