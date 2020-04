Uno strappo alla regola: 20 anni e una storia che ci piace raccontare (con tanti auguri!)

Facciamo uno strappo alla regola e iniziamo la giornata pubblicando una lettera particolare, un momento di bellezza e amore. Al mittente (che mi chiede di restare anonimo) e al destinatario vadano tanti auguri per questa occasione e un forte abbraccio che, per ora, non può essere che virtuale.

20 anni fa…

Ti ho conosciuta perché ho chiesto un amico di presentarmi: eri al bar seduta a prendere un caffè e avevi con te un labrador bellissimo. Te eri la versione italiana di “Lola corre “.

Attraverso te ho conosciuto la maggior parte degli miei amici. Sei stata per me una amica vera. Io che non parlavo quasi per niente l’italiano, tu che avevi voglia di ascoltare. Abbiamo parlato giorno e notte, mi hai insegnato questa lingua lasciandomi ascoltare la tua voce, guardando solo i tuoi occhi e la bocca e sapendo quello che dicevi senza capire le parole.

Siamo stati poco tempo insieme prima di decidere di sposarci: per tutti sembrava troppo poco, ma io volevo te. E 20 anni fa tu volevi me. Sono passati 20 anni e guardando indietro ci sono stati dei momenti difficili, ma abbiamo creato una famiglia bellissima.

Grazie Amore mio, ti amo.