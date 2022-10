“Uno swing per l’autismo”: il 16 ottobre gara di golf a scopo benefico a Marina Velka

Riceviamo e pubblichiamo

Il Marina VelKa Golf Club, con la collaborazione dei suoi soci, ha deciso di organizzare una gara a sostegno dell’Associazione Autismo Cuori Blu. L’associazione, nata a Tarquinia nel 2019, è stata costituita da genitori e volontari con l’obiettivo di difendere i diritti delle persone autistiche e delle loro famiglie.

La gara di beneficenza “Uno swing per l’autismo” avrà luogo domenica 16 ottobre. La gara sarà su 18 buche, individuali, 2 Categorie Stableford (0-18/19-36), l’iscrizione gara, per i Soci del MARINA VELKA GOLF CLUB sarà di € 25,00 mentre per gli Esterni, gara + greenfee sarà di € 50,00. Saranno premiati il 1° Lordo, il 1° ed il 2° Netto di Categoria, la 1° Lady ed il 1° Senior . A seguire, verrà offerto un piccolo rinfresco a tutti i partecipanti.