Urban Live Performances: al CAG di Tarquinia giovedì 29 agosto spazio alla cultura urbana

L’energia urban che ha invaso il Centro di Aggregazione Giovanile di Tarquinia durante l’inverno non si ferma, ma anzi, si amplifica fino all’estate. Giovedì 29 agosto, il CAG di via delle Torri, 56, diventerà il palcoscenico di un evento imperdibile, che porterà la street culture nel cuore della città. L’iniziativa, che prenderà vita nel tardo pomeriggio, promette di trasformare le mura del centro in un vivace punto di incontro per gli appassionati di cultura urbana.

Un viaggio nella Urban culture

Durante i mesi invernali, lo staff del Centro di Aggregazione ha dedicato tempo ed energie a introdurre i ragazzi alla urban culture, attraverso una serie di proiezioni di video e serie TV sul tema. Questa immersione nel mondo urban ha creato le basi per l’evento di giovedì, che rappresenta una naturale evoluzione di quelle iniziative. L’evento sarà un’occasione per vivere dal vivo l’energia di questa cultura, che ha già lasciato il suo segno sui muri del CAG grazie alle opere di street art che adornano gli spazi.

Musica e danza: protagonisti della serata

La serata vedrà esibirsi due talentuosi rapper, che porteranno le loro rime e i loro ritmi tra le mura del centro, creando un’atmosfera carica di vibrazioni urban. Ma non solo musica: la scuola di ballo Sunflower di Tarquinia arricchirà l’evento con esibizioni di danza, che trasformeranno il CAG in un luogo di pura espressione artistica. L’evento sarà un’occasione imperdibile per tutti coloro che vogliono vivere da vicino la cultura urban in tutte le sue forme.